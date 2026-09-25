Srpska bogatija za 17 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 17 beba, od kojih sedam djevojčica i 10 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - osam, zatim u Doboju i Nevesinju po dvije, Zvorniku, Foči, Bijeljini, Trebinju, Istočnom Sarajevu po jedna beba.

U Banjaluci su rođene po četiri djevojčice i dječaka, Doboju dva dječaka, Nevesinju djevojčica i dječak, Zvorniku, Istočnom Sarajevu i Trebinju po jedan dječak, Foči i Bijeljini po jedna djevojčica.

U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištima u Prijedoru i Gradišci.