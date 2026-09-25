Užas u Rusiji: Medvjed ubio ženu u bašti

Autor:ATV redakcija
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Medvjed je ubio ženu u Krasnojarskom kraju kada je napustila svoj dom da bi otišla u svoju baštu, saopštila je glavna istražna uprava Istražnog komiteta Rusije za Krasnojarski kraj i Republiku Hakasiju.
- U toku je proceduralna istraga povodom smrti 51-godišnjeg stanovnika sela Voznesenka u Irbejsko-Sajanskom opštinskom okrugu kao poledice napada medvjeda - saopštilo je odjeljenje, prenosi RIA Novosti.
Prema preliminarnim izvještajima, rano ujutro 25. septembra, žena je napustila svoju kuću i otišla u baštu. U tom trenutku je vidjela medvjeda kako pokušava da uđe u tor sa stokom. Životinja je napala ženu.
Mještanka sela je preminula na licu mjesta od zadobijenih povreda. Medvjeda koji je ubio ženu upucao je komšija.
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