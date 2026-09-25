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Užas u Rusiji: Medvjed ubio ženu u bašti

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25.09.2026 08:18

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Медвјед
Foto: pexels/ Andrey Dvoretskiy

Medvjed je ubio ženu u Krasnojarskom kraju kada je napustila svoj dom da bi otišla u svoju baštu, saopštila je glavna istražna uprava Istražnog komiteta Rusije za Krasnojarski kraj i Republiku Hakasiju.

- U toku je proceduralna istraga povodom smrti 51-godišnjeg stanovnika sela Voznesenka u Irbejsko-Sajanskom opštinskom okrugu kao poledice napada medvjeda - saopštilo je odjeljenje, prenosi RIA Novosti.

Prema preliminarnim izvještajima, rano ujutro 25. septembra, žena je napustila svoju kuću i otišla u baštu. U tom trenutku je vidjela medvjeda kako pokušava da uđe u tor sa stokom. Životinja je napala ženu.

Mještanka sela je preminula na licu mjesta od zadobijenih povreda. Medvjeda koji je ubio ženu upucao je komšija.

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Rusija

Medvjed

napad medvjeda

preminula žena

bašta

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