Užas u Rusiji: Medvjed ubio ženu u bašti

Medvjed je ubio ženu u Krasnojarskom kraju kada je napustila svoj dom da bi otišla u svoju baštu, saopštila je glavna istražna uprava Istražnog komiteta Rusije za Krasnojarski kraj i Republiku Hakasiju.

- U toku je proceduralna istraga povodom smrti 51-godišnjeg stanovnika sela Voznesenka u Irbejsko-Sajanskom opštinskom okrugu kao poledice napada medvjeda - saopštilo je odjeljenje, prenosi RIA Novosti.

Prema preliminarnim izvještajima, rano ujutro 25. septembra, žena je napustila svoju kuću i otišla u baštu. U tom trenutku je vidjela medvjeda kako pokušava da uđe u tor sa stokom. Životinja je napala ženu.

Mještanka sela je preminula na licu mjesta od zadobijenih povreda. Medvjeda koji je ubio ženu upucao je komšija.