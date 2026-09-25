"Nanočip" razvio tehnologiju koja slijepima omogućava da vide!

Na Petom globalnom sajmu digitalne trgovine u kineskom gradu Hangdžou predstavljena je tehnologija zasnovana na moždano-računarskom interfejsu koja bi slijepim ljudima mogla da omogući da ponovo vide i samostalno obavljaju svakodnevne poslove.

Iz kompanije "Nanočip" ističu da su razvili dva proizvoda zasnovana na moždano-računarskom interfejsu od kojih je jedan već u fazi kliničkih ispitivanja.

Tehnologija je trenutno namijenjena ljudima koji su tokom života izgubili vid, a ne osobama koje su slijepe od rođenja.

"Trenutno smo u kliničkoj fazi i dva pacijenta imaju implantiran naš proizvod. Jedan od njih je bio slijep 20 godina, a drugi četiri godine. Oni sada uz pomoć naše opreme mogu da vide, pišu riječi, hvataju predmete i samostalno rade", rekao je Srni predstavnik kompanije "Nanočip".

Objasnio je da sistem funkcioniše tako što se na specijalnim naočarima nalazi kamera koja prikuplja slike iz okruženja, nakon čega se vizuelne informacije pretvaraju u signale i prenose do implantiranog čipa, poslije čega pacijent može da vidi.

Prema njegovim riječima, mogućnosti ove tehnologije prikazane su i na video-snimcima posjetiocima sajma, na kojima se vidi kako slijepi pacijenti pišu kineske riječi, prepoznaju i hvataju predmete na stolu i boce, te obavljaju određene poslove bez tuđe pomoći.

Osim tehnologije za povratak vida, na ovom Ekspu predstavljen je i niz drugih rješenja zasnovanih na vještačkoj inteligenciji i moždano-računarskim interfejsima, posebno u oblasti medicine i rehabilitacije.

Među njima su napredni sistemi za upravljanje protetičkim udovima pomoću moždanih signala, uključujući robotizovane ruke i noge.

Ovakva tehnologija omogućava da se pokreti proteze kontrolišu signalima mozga, na sličan način na koji mozak prirodno upravlja pokretima ljudske ruke ili noge

Sajam, koji je otvoren juče, predstavlja jednu od značajnijih manifestacija posvećenih digitalnoj trgovini u Kini, a posjetiocima su predstavljena brojna tehnološka rješenja koja imaju za cilj da unaprijede svakodnevni život i rad ljudi.

Peti globalni sajam digitalne trgovine trajaće do nedjelje, 27. septembra, prenosi Srna.