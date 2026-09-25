Dodik: Tramp spreman da čuje stav Srba

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je predsjednik SAD Donald Tramp spreman da sasluša stav Srba i da je dao nadu da se istinske vrijednosti mogu vratiti.

Dodik kaže da su Srbi sa Trampom shvatili da su se vrata otvorila.

"Konačno je došao neko ko je spreman da na sasluša, da čuje o patnjama i mukama koje smo mi prošli. Upravo zato mi smo podržali predsjednika Trampa. Mi smo to prepoznali tokom njegove kampanje i lično sam ga podržao i kao lidera i kao zvaničnika", rekao je Dodik gostujući u podkastu Vejna Elina Ruta pod nazivom "Ratna zona".

Dodik je naveo da su Srbi podržali Trampa prvenstveno jer se zalagao za čovjeka, kao i ljudske i političke vrijednosti.

U razgovoru sa Vejnom Alenom Rutom @RealWayneRoot govorio sam o Republici Srpskoj, njenoj poziciji i pravu da sama odlučuje o svojoj budućnosti.https://t.co/qhPbINZDDH — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 25, 2026

"On je pokazao snagu koja je neophodna u borbi sa vašingtonskom močvarom i nakon puno godina vladavine Demokratske stranke, koja je promovisala globalizam i vrijednosti liberalne ljevice koje su prijetile cijelom svijetu, uključujući moj narod Srbe, uz lažne narative. Oni su potpuno zanemarili stradanja Srba tokom rata, a Srbi su stradali jednako kao i muslimani, ali to je bilo drugo vrijeme", istakao je Dodik.

Republika Srpska Dodik o Trampu: Pojavio se neko ko će saslušati i srpsku stranu

Dodik je napomenuo da još od 2016. godine snažno podržava Trampa koji je bio osvježenje na globalnoj političkoj sceni.

"Globalizam i globalističke politike prijetile su vrijednostima. To su bile politike koje su htjele da nas potčine određenim grupama koje nisu marile za nacionalni identitet i narod. Predsjednik Tramp dao je svima nadu da se te vrijednosti mogu vratiti", naglasio je je Dodik.

Gostujući u podkastu saveznika predsjednika SAD i američkog konzervativnog političkog komentatora Vejna Elina Ruta pod nazivom "Ratna zona", Dodik je podsjetio da Srpska, nažalost, tokom prvog mandata predsjednika SAD Donalda Trampa nije mogla da obezbijedi pristup njegovoj administraciji, jer se znalo da to ne bi dozvolila "duboka država" koja je tamo postojala.

"Sada znamo da su sankcije koje su uvedene meni proizvedene na tajni način. Čak i pojedini zvaničnici iz Trampove administracije nisu bili svjesni tih sankcija", naveo je Dodik.

On je podsjetio da su SAD, kada je Bajden došao na vlast, počele da svrstavaju ljude u Srpskoj lijevo i desno i naveo primjer svoga sina, kćerke, bliskih saradnika i najviših zvaničnika Republike Srpske koji su pretrpjeli ogromne sankcije.

"Zamislite ovo obrazloženje - da bi zaštitili nacionalne interese SAD, zatvorili su restoran ovdje u Banjaluci, jer je navodno predstavljao prijetnju američkom državnom interesu. To je bilo tako užasno, tako arogantno, pokazivali su moć i to je bilo ponižavajuće za nas", napomenuo je Dodik.

On je podsjetio da tadašnji pomoćnik državnog sekretara SAD Džejms O`Brajan, a naročito Majkl Marfi, koji je bio ambasador u BiH, nisu oklijevali da uvedu najprimitivnije mjere protiv zvaničnika Srpske, kao što je zamrzavanje računa, zabrana da sarađuju sa drugim stranama, zatvaranje firmi, iako nije bilo korupcije niti bilo kakvih krivičnih djela koja bi to izazvala.

"Takva je bila situacija. Zato smo se radovali povratku predsjednika Trampa u Bijelu kuću, jer smo konačno vidjeli da će nas neko razumjeti i shvatiti da smo bili označeni zato što smo podržavali predsjednika Trampa. Bajden je učinio život ovdje užasnim.

Ja, na primjer, nisam mogao da primim platu, nije mi bilo dozvoljeno da imam račun u banci. Poštar mi je donosio platu. To je bilo skandalozno. Niko ne može voljeti Ameriku tog vremena", istakao je Dodik.

On je naglasio da nema ništa protiv američkog naroda i da voli američki narod, ali da administraciju kakva je bila Bajdenova ne želi da vidi više ikada u svom životu, prenosi Srna