Prevrnuo se kamion u Han Derventi, oglasili se iz policije

Autor:ATV redakcija
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Teretno vozilo prevrnulo se jutros u paljanskom naselju Han Derventa, na magistralnom putu Sarajevo–Romanija, a povrijeđenih nije bilo, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.
Na kamionu je pričinjena materijalne šteta.
U policiji kažu da saobraćaj na ovoj dionici nije obustavljen i da se odvija nesmetano.
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