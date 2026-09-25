Prevrnuo se kamion u Han Derventi, oglasili se iz policije

Foto: Srna

Teretno vozilo prevrnulo se jutros u paljanskom naselju Han Derventa, na magistralnom putu Sarajevo–Romanija, a povrijeđenih nije bilo, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

Na kamionu je pričinjena materijalne šteta. U policiji kažu da saobraćaj na ovoj dionici nije obustavljen i da se odvija nesmetano.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.