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Prevrnuo se kamion u Han Derventi, oglasili se iz policije

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25.09.2026 09:41

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Теретно возило преврнуло се јутрос у паљанском насељу Хан Дервента, на магистралном путу Сарајево–Романија, а повријеђених није било, речено је Срни у Полицијској управи Источно Сарајево.
Foto: Srna

Teretno vozilo prevrnulo se jutros u paljanskom naselju Han Derventa, na magistralnom putu Sarajevo–Romanija, a povrijeđenih nije bilo, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

Na kamionu je pričinjena materijalne šteta.

U policiji kažu da saobraćaj na ovoj dionici nije obustavljen i da se odvija nesmetano.

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Tagovi :

prevrnuo se kamion

Han Derventa

saobraćaj

Policija

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