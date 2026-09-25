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Krađa u Novom Gradu: Iz kuće nestao novac, policija traga za počiniocem

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25.09.2026 09:13

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Полиција МУП Републике Српске
Foto: ATV

Policiji u Novom Gradu prijavljeno je da je iz jedne kuće u ovom gradu ukradena određena količina novca.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, koji je slučaj kvalifikovao kao krivično djelo „Teška krađa“.

Policija radi na rasvjetljavanju slučaja i pronalasku izvršioca, saopšteno je iz PU Prijedor.

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PU Prijedor

Policija

Krađa novca

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Novi Grad

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