Krađa u Novom Gradu: Iz kuće nestao novac, policija traga za počiniocem

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Foto: ATV

Policiji u Novom Gradu prijavljeno je da je iz jedne kuće u ovom gradu ukradena određena količina novca.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, koji je slučaj kvalifikovao kao krivično djelo „Teška krađa“. Policija radi na rasvjetljavanju slučaja i pronalasku izvršioca, saopšteno je iz PU Prijedor.

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