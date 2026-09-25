Krađa u Novom Gradu: Iz kuće nestao novac, policija traga za počiniocem

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Policiji u Novom Gradu prijavljeno je da je iz jedne kuće u ovom gradu ukradena određena količina novca.
O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, koji je slučaj kvalifikovao kao krivično djelo „Teška krađa“.
Policija radi na rasvjetljavanju slučaja i pronalasku izvršioca, saopšteno je iz PU Prijedor.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
14 h0
Hronika
15 h0
Hronika
17 h0
Hronika
18 h0
Najnovije
Najčitanije
10
08
10
07
09
56
09
51
09
48
Trenutno na programu