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Policija u Banjaluci zatekla Nijemca sa „džointom“, odbio testiranje na drogu

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25.09.2026 09:56

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МУП РС полиција лого возило
Foto: ATV

Banjalučka policija uhapsila je juče lice T.H., državljanina Njemačke, zbog konzumacije "džointa", koji je, nakon što ga je uočila policija, odbacio.

Prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka, policijski službenici uočili su navedeno lice kako konzumira improvizovanu cigaretu, tzv. „džoint“.

Lice T.H. je uhapšeno zbog počinjenog prekršaja iz člana 17. Zakona o javnom redu i miru, te je odbilo je da se podvrgne ispitivanju na prisustvo opojnih droga u organizmu.

O navedenom je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje, navode iz PU Banjaluka.

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