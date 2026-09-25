Policija u Banjaluci zatekla Nijemca sa „džointom“, odbio testiranje na drogu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Banjalučka policija uhapsila je juče lice T.H., državljanina Njemačke, zbog konzumacije "džointa", koji je, nakon što ga je uočila policija, odbacio.
Prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka, policijski službenici uočili su navedeno lice kako konzumira improvizovanu cigaretu, tzv. „džoint“.
Lice T.H. je uhapšeno zbog počinjenog prekršaja iz člana 17. Zakona o javnom redu i miru, te je odbilo je da se podvrgne ispitivanju na prisustvo opojnih droga u organizmu.
O navedenom je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje, navode iz PU Banjaluka.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
23 min0
Hronika
30 min0
Hronika
58 min0
Hronika
14 h0
Najnovije
Najčitanije
10
08
10
07
09
56
09
51
09
48
Trenutno na programu