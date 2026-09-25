Policija u Banjaluci zatekla Nijemca sa „džointom“, odbio testiranje na drogu

Banjalučka policija uhapsila je juče lice T.H., državljanina Njemačke, zbog konzumacije "džointa", koji je, nakon što ga je uočila policija, odbacio.

Prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka, policijski službenici uočili su navedeno lice kako konzumira improvizovanu cigaretu, tzv. „džoint“.

Lice T.H. je uhapšeno zbog počinjenog prekršaja iz člana 17. Zakona o javnom redu i miru, te je odbilo je da se podvrgne ispitivanju na prisustvo opojnih droga u organizmu.

O navedenom je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje, navode iz PU Banjaluka.