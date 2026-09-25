Uhapšen Banjalučanin osumnjičen za krađu dobrovoljnih priloga iz vjerskog objekta

Banjalučka policija uhapsila je juče lice inicijala Ž.K. iz Banjaluke zbog sumnje da je iz vjerskog objekta u ovom gradu otuđio kutiju sa dobrovoljnim prilozima.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, lice Ž.K. sumnjiči se da je počinilo krivično djelo „Krađa“.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv osumnjičenog će biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, saopšteno je iz PU Banjaluka.