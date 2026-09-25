Goganović potvrdio za ATV: Obaviješten sam o nestanku nafte, stvarni problemi izlaze na površinu

Autor:Aleksandra Tolj Ružić
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Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović potvrdio je za ATV da je službeno obaviješten o nestanku određene količine nafte iz skladišta „Stojkovići“ u Novom Travniku.
„Mogu potvrditi da sam obaviješten o ovom slučaju, ali dok nadležna komisija ne utvrdi sve činjenice, ne bih govorio o tačnoj količini niti prejudicirao odgovornost“, rekao je Goganović.
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Sumnja na krađu 150 tona nafte iz skladišta OS BiH, obaviješteno Tužilaštvo
Goganović je naglasio da ovaj slučaj pokazuje da stvarni problemi u sistemu odbrane polako izlaze na površinu, dok se previše pažnje posvećivalo medijski atraktivnim temama.
„Sistem odbrane je previše ozbiljan da bi se njime upravljalo preko medija“, poručio je Goganović.
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Podsjećamo ATV je ranije objavio informaciju da je iz skladišta OS BiH “Stojkovići” kod Novog Travnika nestala veća količina goriva.
O svemu je, prema provjerenim, ali nezvaničnim saznanjima upoznato Tužilaštvo BiH.
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