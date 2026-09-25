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Goganović potvrdio za ATV: Obaviješten sam o nestanku nafte, stvarni problemi izlaze na površinu

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25.09.2026 10:30

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Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић потврдио је за АТВ да је службено обавијештен о нестанку одређене количине нафте из складишта „Стојковићи“ у Новом Травнику.
Foto: Google Maps

Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović potvrdio je za ATV da je službeno obaviješten o nestanku određene količine nafte iz skladišta „Stojkovići“ u Novom Travniku.

„Mogu potvrditi da sam obaviješten o ovom slučaju, ali dok nadležna komisija ne utvrdi sve činjenice, ne bih govorio o tačnoj količini niti prejudicirao odgovornost“, rekao je Goganović.

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Goganović je naglasio da ovaj slučaj pokazuje da stvarni problemi u sistemu odbrane polako izlaze na površinu, dok se previše pažnje posvećivalo medijski atraktivnim temama.

„Sistem odbrane je previše ozbiljan da bi se njime upravljalo preko medija“, poručio je Goganović.

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Podsjećamo ATV je ranije objavio informaciju da je iz skladišta OS BiH “Stojkovići” kod Novog Travnika nestala veća količina goriva.

O svemu je, prema provjerenim, ali nezvaničnim saznanjima upoznato Tužilaštvo BiH.

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Tagovi :

Krađa nafte iz kasarne

OS BiH

Nafta

Aleksandar Goganović

Zukan Helez

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