Novi film Borisa Malagurskog „Iran Evrope – Otkrivena tajna Sarajeva“ otkriva tajne koje se kriju iza zvanične istorije.

Koje su stvarne veze Teherana i Balkana? Ko je otvorio vrata iranskom uticaju u srcu Evrope – i to mnogo prije nego što je svijet saznao? Otkrijte geopolitičku igru koja je promijenila tok istorije. Novi film Borisa Malagurskog „Iran Evrope – Otkrivena tajna Sarajeva“ – nedjelja u 20 časova i 25 minuta.

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