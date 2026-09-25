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Novi film Borisa Malagurskog „Iran Evrope – Otkrivena tajna Sarajeva“

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Izvor:

ATV

25.09.2026 11:13
Нови филм Бориса Малагурског „Иран Европе – Откривена тајна Сарајева“

Novi film Borisa Malagurskog „Iran Evrope – Otkrivena tajna Sarajeva“ otkriva tajne koje se kriju iza zvanične istorije.

Koje su stvarne veze Teherana i Balkana? Ko je otvorio vrata iranskom uticaju u srcu Evrope – i to mnogo prije nego što je svijet saznao?

Otkrijte geopolitičku igru koja je promijenila tok istorije.

Novi film Borisa Malagurskog „Iran Evrope – Otkrivena tajna Sarajeva“ – nedjelja u 20 časova i 25 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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