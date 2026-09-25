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Minić: Zavod za sudsku medicinu značajna institucija za Srpsku

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25.09.2026 11:27

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Завод за судску медицину посјета Минић и Каран
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas tokom posjete Zavodu za sudsku medicinu da je ovo značajna institucija za pravosudni i zdravstveni sistem u Srpskoj, koja godišnje uradi više od 3.000 DNK analiza.

Minić je nakon razgovora sa direktorom Zavoda Željkom Karanom istakao da se broj predmeta u ovoj instituciji povećava iz godine u godinu.

"Razgovarali smo o mnogim temama, kao što su nedostatak kadra, proširenje prostora zbog sve većeg broja predmeta, ali i izmjene pravilnika koje se odnose na vještake", rekao je Minić.

On je naveo da će izmjene pravilnika odmah biti realizovane, ali da će se rješavati i ostale stvari.

Pohvalio je direktora Zavoda, jer je jedan od rijetkih rukovodilaca koji nema sekretaricu i vozača.

Karan je rekao da je na sastanku sa Minićem izložio probleme i poteškoće koje imaju u radu.

"Biće razumijevanja i podrške za naše probleme, a to su kadar koji nedostaje i neke administrativne stvari. To su problemi koji se mogu lako riješiti i mi smo ponudili premijeru rješenje", naveo je Karan, prenosi Srna. a

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Tagovi :

Zavodu za sudsku medicinu

Savo Minić

Željko Karan

Željko Budimir

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