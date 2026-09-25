Logo

Rezultati istraživanja "Metricsa": Velika prednost Minića u Izbornoj jedinici 5

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
25.09.2026 12:07

Komentari:

0
Резултати истраживања "Metricsa": Велика предност Минића у Изборној јединици 5
Foto: metricsconsulting

Predizborne ankete uoči opštih izbora u BiH, koje je radila agencije Metriks konsalting (Metrics Consulting), pokazuju da u Izbornoj jedinici 5 kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić ima veliku prednost u odnosu sa kandidata SDS-a Branka Blanušu.

"Kada je riječ o izboru za predsjednika Republike Srpske, direktno izmjereni rezultati pokazuju 48,5% podrške Savi Miniću i 34,3% Branku Blanuši. Za nekog drugog kandidata opredjeljuje se 4,2% ispitanika, dok je 13,0% neodlučno ili nije željelo odgovoriti. Zbog udjela neodlučnih, primjenom statističkih metoda izvršeno je dodatno modeliranje podataka. Nakon modeliranja, uz smanjenje udjela neodlučnih na 1,5%, Savo Minić bilježi 54,0%, a Branko Blanuša 40,1%, dok se 4,4% odnosi na druge kandidate. Prema prikazanom modelu, očekivana razlika u apsolutnom broju glasova iznosi oko 7.000 - 8.000 glasova", navode iz Agencije.

Истраживање јавног мњења
Istraživanje javnog mnjenja

Kada je riječ o izboru srpskog člana Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović bilježi 48,6%, Marinko Božović 17,0%, a Nebojša Vukanović 11,6%, dok je 22,8% ispitanika neodlučno ili odbija odgovor.

Истраживање јавног мњења
Istraživanje javnog mnjenja

Na nivou izbora za Narodnu skupštinu Republike Srpske, SNSD bilježi 39,9%, SDS 15,1%, PSS 5,9%, Lista Za pravdu i red 4,9%, a Ujedinjena Srpska 4,3%. Za druge političke opcije opredjeljuje se 17,0% ispitanika, dok je 12,9% neodlučno ili odbija odgovor.

Истраживање јавног мњења
Istraživanje javnog mnjenja

"Prema projekciji direktnih mandata, SNSD bilježi 3 mandata, SDS 1, dok je se PSS, Lista Za pravdu i red i Ujedinjena Srpska ravnopravno bore za preostale mandate", navode iz Agencije

Istraživanje javnog mnjenja u Izbornoj jedinici 5 sprovedeno je terenski, u periodu od 19. do 28. avgusta 2026. godine, na reprezentativnom uzorku od 1.008 ispitanika. Uzorkom su obuhvaćeni Doboj i Teslić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Istraživanje javnog mnjenja

Savo Minić

Branko Blanuša

Izbori 2026

SNSD

SDS

Komentari (0)

Pročitajte više

Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 4

Republika Srpska

Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u Izbornoj jedinici 4

1 d

14
Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у "бањалучкој" изборној јединици

Republika Srpska

Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u "banjalučkoj" izbornoj jedinici

2 d

6
Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 2

Republika Srpska

Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u Izbornoj jedinici 2

3 d

32
Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 1

Republika Srpska

Rezultati istraživanja "Metricsa": Ovo je stanje u Izbornoj jedinici 1

4 d

18

Više iz rubrike

Да ли је Станивуковић колом "поткачио" Бланушу?

Republika Srpska

Da li je Stanivuković kolom "potkačio" Blanušu?

51 min

1
Завод за судску медицину посјета Минић и Каран

Republika Srpska

Minić: Zavod za sudsku medicinu značajna institucija za Srpsku

1 h

0
предсједник СНСД-а и Републике Српске

Republika Srpska

Dodik: Ne želimo da živimo pod muslimanskom vlašću, Tramp je prozor ka slobodi

2 h

1
предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Tramp spreman da čuje stav Srba

3 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

53

Koja je najveća brzina koju je zabilježio radar ove godine u Srpskoj?

12

37

Energo klub: Glavni izazovi i problemi energetskog sektora

12

32

Šobot: UKC od proširenja usluga mjesečno uvećao prihod za dva miliona KM

12

24

"Za rekonstrukciju 1.700 kilometara mreže 30 miliona evra"

12

19

MO BiH: Formiran tim koji provodi provjere u vezi sa nestankom goriva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima