Rezultati istraživanja "Metricsa": Velika prednost Minića u Izbornoj jedinici 5

Predizborne ankete uoči opštih izbora u BiH, koje je radila agencije Metriks konsalting (Metrics Consulting), pokazuju da u Izbornoj jedinici 5 kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić ima veliku prednost u odnosu sa kandidata SDS-a Branka Blanušu.

"Kada je riječ o izboru za predsjednika Republike Srpske, direktno izmjereni rezultati pokazuju 48,5% podrške Savi Miniću i 34,3% Branku Blanuši. Za nekog drugog kandidata opredjeljuje se 4,2% ispitanika, dok je 13,0% neodlučno ili nije željelo odgovoriti. Zbog udjela neodlučnih, primjenom statističkih metoda izvršeno je dodatno modeliranje podataka. Nakon modeliranja, uz smanjenje udjela neodlučnih na 1,5%, Savo Minić bilježi 54,0%, a Branko Blanuša 40,1%, dok se 4,4% odnosi na druge kandidate. Prema prikazanom modelu, očekivana razlika u apsolutnom broju glasova iznosi oko 7.000 - 8.000 glasova", navode iz Agencije.

Istraživanje javnog mnjenja

Kada je riječ o izboru srpskog člana Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović bilježi 48,6%, Marinko Božović 17,0%, a Nebojša Vukanović 11,6%, dok je 22,8% ispitanika neodlučno ili odbija odgovor.

Istraživanje javnog mnjenja

Na nivou izbora za Narodnu skupštinu Republike Srpske, SNSD bilježi 39,9%, SDS 15,1%, PSS 5,9%, Lista Za pravdu i red 4,9%, a Ujedinjena Srpska 4,3%. Za druge političke opcije opredjeljuje se 17,0% ispitanika, dok je 12,9% neodlučno ili odbija odgovor.

Istraživanje javnog mnjenja

"Prema projekciji direktnih mandata, SNSD bilježi 3 mandata, SDS 1, dok je se PSS, Lista Za pravdu i red i Ujedinjena Srpska ravnopravno bore za preostale mandate", navode iz Agencije

Istraživanje javnog mnjenja u Izbornoj jedinici 5 sprovedeno je terenski, u periodu od 19. do 28. avgusta 2026. godine, na reprezentativnom uzorku od 1.008 ispitanika. Uzorkom su obuhvaćeni Doboj i Teslić.