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Energo klub: Glavni izazovi i problemi energetskog sektora

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Izvor:

ATV

25.09.2026 12:37
Енерго клуб: Главни изазови и проблеми енергетског сектора
Foto: ATV

„Energo klub” i ove nedjelje otvara najvažnije teme iz svijeta energetike.

Istražujemo koliko miliona je ERS dao na uvoz struje.

Analiziramo da li se isplatilo poskupljenje mrežarine.

Pitamo koja su najznačajnija ulaganja na području Elektro Bijeljine.

Saznajemo šta su izazovi i problemi Elektroprenosa BiH.

„Energo klub” pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.


Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.

„Energo klub” nedjelja u 18 časova i 20 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Energo klub

Teodora Bjelogrlić

Bojan Nosović

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