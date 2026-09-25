Veritas upozorava Srbe: Oprez na granici s Hrvatskom, moguća hapšenja!

Autor:ATV redakcija
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Dokumentaciono informativni centar (DIC) Veritas apelovao je danas na sve Srbe iz Srbije i dijaspore koji nemaju hrvatske dokumente, a namjeravaju da putuju u Hrvatsku, da prelazak granice ne shvataju olako, da detaljno pregledaju i uklone sve sadržaje sa svojih internet profila koji bi mogli biti zloupotrebljeni, te da budu svjesni rizika od dvostrukoga kažnjavanja kojemu su izloženi.
„Upozoravamo građane da se u Hrvatskoj trenutno primjenjuju potpuno razdvojeni sudski i administrativni postupci. Nakon što Prekršajni sud donese odluku - koja čak može biti izrazito blaga, poput novčane ili uslovne kazne zatvora - postupak za srpske državljane time nije završen“, navode iz Veritasa.
Prema njihovim navodima, nezavisno od odluke suda, hrvatska policija u policijskim stanicama po službenoj dužnosti može pokrenuti paralelni administrativni postupak na osnovu Zakona o strancima.
„MUP Hrvatske koristi svoja diskreciona prava da strancu, državljaninu Srbije, BiH itd., izrekne mjeru izgona i zabranu ulaska na prostor Evropskoga ekonomskoga prostora (EU + Norveška, Island, Lihtenštajn), koja najčešće traje od tri mjeseca do godinu dana. Ova mjera se automatski unosi u Šengenski informacioni sistem (SIS), čime se građanima blokira ulazak u cjelokupnu Evropsku uniju“, navode iz Veritasa.
Iz Veritasa ističu da su povod za ovakve postupke najčešće objave na društvenim mrežama, poput Fejsbuka, Instagrama i TikToka.
„Hrvatska granična i unutrašnja policija imaju posebne službe koje detaljno i retroaktivno prate profile građana srpske nacionalnosti. Pod prekršaj 'narušavanja javnog reda i mira', u okviru kojega se tretira i 'veličanje ratnih zločinaca', podvode se čak i prolazni Fejsbuk 'storiji' koji su na mreži vidljivi svega 24 časa, kao i video-snimci s tradicionalnim pjesmama nastali mjesecima ili godinama unazad“, ukazali su iz Veritasa.
Prema navodima Veritasa, policija primjenjuje i praksu da osobu propusti na graničnom prelazu bez upozorenja, a zatim je izvede iznenadnom akcijom hapšenja u unutrašnjosti zemlje – na sportskom terenu, u smještaju ili na javnom mjestu.
U Veritasu ističu da se na taj način, kako tvrde, izbjegava pravovremeno obavještavanje diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije.
Na osnovu brojnih upita iz dijaspore, DIC Veritas ukazao je i na pravni položaj osoba koje, pored srpskog ili nekog drugog državljanstva, posjeduju i hrvatsko državljanstvo.
„Prema članu 9. Ustava RH, nijedan hrvatski državljanin ne može biti prognan iz zemlje niti mu se može zabraniti ulazak. Dvojni državljani pred prekršajnim sudom mogu odgovarati i platiti novčanu kaznu za spornu objavu ili pjesmu, ali policija nad njima nema nikakvu nadležnost iz Zakona o strancima“, navodi se u saopštenju Veritasa dostavljenom medijima.
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