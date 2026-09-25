U Derventi je danas svečano otvoren rekonstruisani objekat Osnovne škole "Nikola Tesla", za čiju je sanaciju i opremanje Vlada Republike Srpske izdvojila oko 7,2 miliona KM.

Objekat su svečano otvorili premijer Republike Srpske Savo Minić, ministar prosvjete i kulture Borivoj Golubović, gradonačelnik Dervente Igor Žunić i direktor škole Ljubiša Đurić sa učenicima.

Derventa je ovim dobila jedan od najsavremenijih školskih objekata u regiji.

Objekat škole je oštećen u zemljotresu krajem 2020. godine, a s obzirom na to da je zgrada bila stara, neophodna je bila rekonstrukcija.

Prvi upis učenika u ovu školu bio je 1879. godine, pa se ta godina smatra i početkom njenog postojanja.

Zgrada škole nalazi se na listi zaštićenih spomenika, pa tokom rekonstrukcije nije mijenjan njen spoljni izgled. Fasada je urađena po ugledu na staru sa novim osvjetljenjem.