Logo

Istočna Ilidža konačno dobija vrtić

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
24.09.2026 19:46

Komentari:

0
Вртић у Источној Илици.
Foto: ATV

Istočna Ilidža nema niti jedan javni vrtić. A cijene privatnih sada iznose 450KM po mališanu. Zbog toga je pitanje vrtića jedno od gorućih.

Dogovor je pao, Vlada će finansirati izgradnju vrtića. Novac će biti uplaćen iz dva dijela kako bi gradnja uskoro mogla početi. Ranije je predsjednik RS nudio pomoć, no načelnik Marinko Božović nije želio poslati zahtjev.

"Naravno da je upućen. Načelnik i ja smo u svakodnevnom kontaktu, tako da nema nikakvih problema. To je velika dobrobit za našu opštinu, za naše stanovnike i za našu djecu", rekao je predsjednik Skupštine opštine Istočna Ilidža Slaviša Močević.

Sam Božović nije odgovarao na naše poruke i pozive. Ranije je saopšteno da je obezbijeđen dio sredstava, a da će se vrtić graditi u naselju Škrbino Polje.

"U narednom periodu, u narednih mjesec dana ćemo odrediti lokaciju i ući u samu proceduru", istakao je predsjednik Skupštine opštine Istočna Ilidža Slaviša Močević.

Iz SNSD-a poručuju da su zahtijevali da se to pitanje stavi na dnevni red SO, te da su zbog toga prikupili 1500 potpisa građana ove opštine.

"Takođe, tražili smo da se promijeni regulacioni plan i utvrdi tačno lokacija izgradnje vrtića. Međutim opštinska vlast na čelu sa Marinkom Božovićem za ovo nije imala sluha. Čak ni da tačka dnevnog reda bude na kojoj će se to razmatrati, a kamoli da podrži ovu izgradnju", izjavio je odbornik SNSD u SO Istočna Ilidža Nataša Šehovac.

U susjednom Istočnom Novom Sarajevu postoje dva javna vrtića, a cijena za jedno dijete je 250KM.

"Mi imamo čak situaciju da se djeca i roditelji iz opštine istočna Ilidža sele u Istočno Novo Sarajevo, samo kako bi im djeca mogla ići u vrtić", kazao je odbornik SNSD u SO Istočna Ilidža Nataša Šehovac.

Prema do sada dostupnim informacijama, vrtić, kada se izgradi, moći će da primi 230 mališana.

Interesovanje građana za ove kreditne olakšice - ne jenjava. U IRB-u očekuju da će do kraja godine broj odobrenih stambenih kredita nastaviti da raste, a za mnoge porodice ovakvi programi mogli bi biti prvi korak ka rješavanju stambenog pitanja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Istočna Ilidža

Vrtić

izgradnja vrtića

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је шесточлану породицу Трипковић у Осмацима и обећао исплату дијела рата за њихову породичну кућу која кошта 68 хиљада марака. Породица прима породичну накнаду и дјечији додатак, од којих отплаћују кућу коју су недавно купили.

Gradovi i opštine

Minić: Mladi ljudi koji se bore zaslužuju i imaju oslonac u Srpskoj

4 h

1
Фоча је посљедњих мјесеци велико градилиште – реконструишу се саобраћајнице, уређују јавне површине, обнавља инфраструктура. Из Градске управе најављују нове пројекте.

Gradovi i opštine

Foča veliko gradilište: Uređuju se ulice, parkovi i infrastruktura

6 h

0
У Дервенти се данас одржава специјализована обука за 40 ватрогасаца-спасилаца са подручја регије Добој, усмјерена на унапређење знања и вјештина за интервенције приликом саобраћајних незгода.

Gradovi i opštine

Obuka za 40 vatrogasaca-spasilaca o intervencijama u saobraćaju

7 h

0
Премијер Републике Српске Саво Минић обећао је током посјете породици Трипковић у Осмацима у којој је четворо дјеце, да ће бити исплаћен дио рата за њихову породичну кућу која кошта укупно 60.000 КМ.

Gradovi i opštine

Minić: Dio rata za kuću Tripkovića biće izmiren

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

27

Najbahatiji sin u Srbiji ponovo šokirao sve

22

18

Otišle na botoks, završile u bolnici: Sumnja se na lažni preparat

22

09

Pogledajte jeziv snimak: U ovoj luksuznoj vili su mučili ljude

22

07

Banjaluka se natapa: Šta nas čeka u narednim danima

22

02

Sumnja na krađu 150 tona nafte iz kasarne, obaviješteno Tužilaštvo BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima