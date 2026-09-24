Istočna Ilidža konačno dobija vrtić

Istočna Ilidža nema niti jedan javni vrtić. A cijene privatnih sada iznose 450KM po mališanu. Zbog toga je pitanje vrtića jedno od gorućih.

Dogovor je pao, Vlada će finansirati izgradnju vrtića. Novac će biti uplaćen iz dva dijela kako bi gradnja uskoro mogla početi. Ranije je predsjednik RS nudio pomoć, no načelnik Marinko Božović nije želio poslati zahtjev.

"Naravno da je upućen. Načelnik i ja smo u svakodnevnom kontaktu, tako da nema nikakvih problema. To je velika dobrobit za našu opštinu, za naše stanovnike i za našu djecu", rekao je predsjednik Skupštine opštine Istočna Ilidža Slaviša Močević.

Sam Božović nije odgovarao na naše poruke i pozive. Ranije je saopšteno da je obezbijeđen dio sredstava, a da će se vrtić graditi u naselju Škrbino Polje.

"U narednom periodu, u narednih mjesec dana ćemo odrediti lokaciju i ući u samu proceduru", istakao je predsjednik Skupštine opštine Istočna Ilidža Slaviša Močević.

Iz SNSD-a poručuju da su zahtijevali da se to pitanje stavi na dnevni red SO, te da su zbog toga prikupili 1500 potpisa građana ove opštine.

"Takođe, tražili smo da se promijeni regulacioni plan i utvrdi tačno lokacija izgradnje vrtića. Međutim opštinska vlast na čelu sa Marinkom Božovićem za ovo nije imala sluha. Čak ni da tačka dnevnog reda bude na kojoj će se to razmatrati, a kamoli da podrži ovu izgradnju", izjavio je odbornik SNSD u SO Istočna Ilidža Nataša Šehovac.

U susjednom Istočnom Novom Sarajevu postoje dva javna vrtića, a cijena za jedno dijete je 250KM.

"Mi imamo čak situaciju da se djeca i roditelji iz opštine istočna Ilidža sele u Istočno Novo Sarajevo, samo kako bi im djeca mogla ići u vrtić", kazao je odbornik SNSD u SO Istočna Ilidža Nataša Šehovac.

Prema do sada dostupnim informacijama, vrtić, kada se izgradi, moći će da primi 230 mališana.

Interesovanje građana za ove kreditne olakšice - ne jenjava. U IRB-u očekuju da će do kraja godine broj odobrenih stambenih kredita nastaviti da raste, a za mnoge porodice ovakvi programi mogli bi biti prvi korak ka rješavanju stambenog pitanja.