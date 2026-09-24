Foča veliko gradilište: Uređuju se ulice, parkovi i infrastruktura

Foča je posljednjih mjeseci veliko gradilište – rekonstruišu se saobraćajnice, uređuju javne površine, obnavlja infrastruktura. Iz Gradske uprave najavljuju nove projekte.

Završena je rekonstrukcija glavne gradske ulice, jedne od najfrekventnijih saobraćajnica. Novi asfalt - bolji uslovi za svakodnevno odvijanje saobraćaja.

Novi izgled dobile su ulice Fočanskih brigada, Devetog maja i Nikole Pašića.

Osim što je centar grada time dodatno uređen i pješacima će ubuduće biti bezbjednije kretanje.

Radovi su privedeni kraju i u Aladžanskom parku, koji je zahvaljujući uređenoj pješačkoj stazi, novim klupama i rasvjeti dobio potpuno novo ruho i ljepši ambijent za boravak i šetnju.

Da su promjene vidljive potvrđuju i građani, prenosi RadioFoča.

"Odlično je urađeno da djeca imaju gdje da se igraju, da ljudi imaju gdje da izađu i sjednu kad su vrućine. Vidim da čiste dobro parkove, nema lišća puno, vidi se da se nešto radi. Za svaku je pohvalu, lijepo izgleda, bilo je prije rupa, sad je urađeno na pravi način, digli su komplet asfalt i postavili novi i zato svaka čast", ocjena je Fočaka koje smo anketirali.

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Foča je dobila i šetalište uz rijeku Drinu u naselju Donje Polje, gdje je u planu gradnja Trga porodice. Investicije se očekuju i u ostalim dijelovima grada, najavio je gradonačelnik Foče Milan Vukadinović.

"Urađen je trotoar u ulicama Devetog maja, u Ulici fočanskih brigada, kao i trotoar prema naselju Gornje Polje dokle god su bili riješeni imovinsko-pravni odnosi, a želimo dalje da nastavimo kako bi kompletno naselje bilo spojeno trotoarom. Pravićemo i jedan kutak za odmor starijih sugrađana", rekao je Vukadinović.

Uslijediće i nabavka dodatnog mobilijara za odmor i igru.

"U gradskom parku očekujemo ugradnju dječijih rekvizita, dok će na šetalištu u blizini Dječijeg vrtića biti postavljene nove klupe. Čeka nas i gradnja spomenika i Trga porodice pored zgrade za mlade bračne parove", rekao je Vukadinović.

Uz podršku institucija, Vlade Republike Srpske i preduzeća „Putevi Srpske“ izdvojena su dodatna sredstva za rješavanje važnih infrastrukturnih problema i asfaltiranje dionica gradskih ulica.

"Trenutno se izvode radovi i prema platou Zavaita, Ćelebića i Meštrevca, gdje smo napravili istorijski iskorak, pa će kompletna putna komunikacija do svetinje u Zavaitu biti asfaltirana", rekao je Vukadinović.

Iz Gradske uprave poručuju da je cilj da se poboljšaju uslovi života građana i u gradskim i u prigradskim naseljima.