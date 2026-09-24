Minić: Dio rata za kuću Tripkovića biće izmiren

Autor:ATV redakcija
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Premijer Republike Srpske Savo Minić obećao je tokom posjete porodici Tripković u Osmacima u kojoj je četvoro djece, da će biti isplaćen dio rata za njihovu porodičnu kuću koja košta ukupno 60.000 KM.
Minić je rekao da je dogovorena sanacije kuće za šta iskažu potrebu supružnici Danijela i Dejan koji sada porodičnu naknadu i dječiji dodatak koriste kako bi na rate otplatili krov nad glavom.
"Naravno neće ostati na ovome, ispratićemo u cijelosti ovaj projekat. Imamo nekih ideja koje će biti zajedno riješene sa Vladom Republike Srpske i opštinom Osmaci", naveo je Minić nakon posjete ovoj porodici.
On je istakao da će djeca imati siguran krov nad glavom i ići u školu ovdje u Osmacima.
Danijela i Dejan Tripković imaju tri kćerkice i osmogodišnjeg sina koji ide u drugi razred. Jedna od kćerki naredne godine sjeda u školske klupe.
Dejan se tek nedavno zaposlio, a prima minimalac.
Porodica prima porodičnu naknadu i dječiji dodatak. Od ovih primanja Tripkovići otplaćuju na rate kuću koju su nedavno kupili.
Tripkovići su imali trošnu kuću obližnjem selu, pa su se odlučili da kupe novu u Osmacima.
Sa Minićem u posjeti porodici je i načelnik opštine Osmaci Radan Sarić, prenosi Srna.
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