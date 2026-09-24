Crnu Goru pogodio zemljotres

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 3 stepena po Rihterovoj skali zabilježen je danas na području Crne Gore, saopšteno je iz EMSC-a.
Epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.6848 i dužine 18.9116, južno od Nikšića.
Zemljotres je zabilježen u 15:28 časova, navode iz EMSC.
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Hipocentar zemljotresa smješten je na dubini od približno 2.1 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.
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