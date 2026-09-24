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Crnu Goru pogodio zemljotres

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24.09.2026 15:38

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Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres magnitude 3 stepena po Rihterovoj skali zabilježen je danas na području Crne Gore, saopšteno je iz EMSC-a.

Epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.6848 i dužine 18.9116, južno od Nikšića.

Zemljotres je zabilježen u 15:28 časova, navode iz EMSC.

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Hipocentar zemljotresa smješten je na dubini od približno 2.1 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

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Tagovi :

Zemljotres

Crna Gora

EMSC

Nikšić

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