Sastanak sa Trampom: Si Điping stigao u Bijelu kuću

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SAD Donald Tramp primio je u Bijeloj kući predsjednika Kine Si Đinpinga.
U Bijeloj kući su i prva dama SAD Melanija Tramp i prva dama Kine Peng Lijuan.
Si je jutros započeo dvodnevnu posjetu SAD, a Tramp ga je lično dočekao u vojnoj bazi "Endruz".
BiH
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Kineski predsjednik je posljednji put bio u posjeti SAD 2023. godine, kada je prisustvovao samitu APEK-a u San Francisku.
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