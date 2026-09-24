Sastanak sa Trampom: Si Điping stigao u Bijelu kuću

Predsjednik SAD Donald Tramp primio je u Bijeloj kući predsjednika Kine Si Đinpinga.

U Bijeloj kući su i prva dama SAD Melanija Tramp i prva dama Kine Peng Lijuan.

Si je jutros započeo dvodnevnu posjetu SAD, a Tramp ga je lično dočekao u vojnoj bazi "Endruz".

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Kineski predsjednik je posljednji put bio u posjeti SAD 2023. godine, kada je prisustvovao samitu APEK-a u San Francisku.