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Sastanak sa Trampom: Si Điping stigao u Bijelu kuću

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24.09.2026 16:40

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Предсједник Доналд Трамп и кинески предсједник Си Ђинпинг учествују на церемонији добродошлице у Великом фоајеу Бијеле куће у четвртак, 24. септембра 2026, у Вашингтону.
Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin / Tanjug

Predsjednik SAD Donald Tramp primio je u Bijeloj kući predsjednika Kine Si Đinpinga.

U Bijeloj kući su i prva dama SAD Melanija Tramp i prva dama Kine Peng Lijuan.

Si je jutros započeo dvodnevnu posjetu SAD, a Tramp ga je lično dočekao u vojnoj bazi "Endruz".

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Kineski predsjednik je posljednji put bio u posjeti SAD 2023. godine, kada je prisustvovao samitu APEK-a u San Francisku.

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Tagovi :

Donald Tramp

Si Đinping

Sastanak

Bijela kuća

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