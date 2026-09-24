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Medvjed ubio oca poznatog sportiste

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24.09.2026 15:50

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медвјед звијер дивља животиња
Foto: Pexel/ Regan Dsouza

Otac poznatog ruskog hokejaša Andreja Kuzmenka, Aleksandar Kuzmenko, preminuo je u 62. godini od posljedica teških povreda koje je zadobio u napadu medvjeda u ruskoj republici Tuvi.

Tragedija se dogodila 23. septembra, dok je Kuzmenko sa prijateljima pecao na rijeci Boljšoj Jenisej u Todžinskom okrugu. Medvjed ga je napao i ugrizao za glavu, a njegovi prijatelji uspjeli su da otjeraju životinju i pruže mu prvu pomoć.

Kuzmenko je sa teškim povredama lica najprije izvučen iz tajge, a potom helikopterom prevezen na intenzivnu njegu u Kizilu. Uprkos naporima ljekara, dan kasnije je preminuo u bolnici.

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Nadležne službe pokrenule su potragu za medvjedom, a u ovom dijelu Tuve već su bile uvedene mjere bezbjednosti zbog sve češćih susreta ljudi sa ovim životinjama, uključujući ograničenja boravka u šumama i ribolova.

Aleksandar Kuzmenko bio je hokejaški trener, a upravo je pod njegovim vođstvom njegov sin Andrej počeo da trenira u moskovskoj školi "Bijeli medvjedi".

Među njegovim učenicima bili su i Nikita Korosteljov, Danil Grigorjev i Aleksandar Pelevin.

Andrej Kuzmenko je NHL karijeru započeo u sezoni 2022/23. u Vankuver Kanuksima, a potom je nastupao za Kalgari Flejmse, Filadelfija Flajerse i Los Anđeles Kingse. Ovog ljeta pridružio se Pitsburg Pingvinsima.

(Telegraf)

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Medvjed

napad medvjeda

Rusija

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