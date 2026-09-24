Peking pozvao Vašington i Teheran da riješe sporove dijalogom

SAD i Iran treba da riješe svoje sporove dijalogom, rekao je portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Đijakun, komentarišući krizu u Ormuskom moreuzu.

"Odugovlačenje sukoba između SAD i Irana ne služi zajedničkim interesima uključenih strana niti međunarodnoj zajednici", rekao je Guo novinarima.

On je napomenuo da je od ključnog značaja da strane izaberu mir i riješe sporove dijalogom i pregovorima, te da što prije povrate mir i stabilnost na Bliskom istoku i u regionu Persijskog zaliva.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči prenio je juče američkom specijalnom izaslaniku Stivenu Vitkofu uslove za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza. Ti uslovi uključuju ukidanje pomorske blokade, okončanje američke vojne agresije i ekonomskog pritiska na Iran, okončanje rata "na svim frontovima", odblokiranje iranskih sredstava i priznavanje bezbjedne rute u Ormuskom moreuzu koju je odredio Iran, prenosi Srna.