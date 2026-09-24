Objavljen snimak stradalih Marka i Ane koji kida dušu

Na društvenim mrežama objavljen je potresan snimak Marka Tošića i Ane Radović kako srećni i raspjevani igraju na ulici - slika jedne bezbrižne mladosti koja je tragično prekinuta.

Ispod snimka nižu se bolni komentari i suze građana, uz strašnu činjenicu da je za svega 10 mjeseci Srbija izgubila dvoje predivnih mladih ljudi iz istog kraja.

Ana Radović (20) sa Zlatibora nastradala je krajem novembra 2025. godine u teškoj saobraćajnoj nesreći u Ovčarsko-kablarskoj klisuri dok je putovala za Beograd u automobilu marke "Audi" kojim je upravljao njen stariji prijatelj Aleksandar M.

Nakon slijetanja vozila sa puta u betonski propust, za njima se tragalo tri dana prije nego što su automobil i tijela pronađeni.

Nije prošlo ni godinu dana, a u subotu ugašen je još jedan mlad život - Marko Tošić (21) iz Lunovog Sela kod Užica tragično je preminuo od posljedica teške saobraćajne nesreće u kojoj je na njegov motocikl naleteo pijani vozač u automobilu.

Potresno oglašavanje porodice: "Marko je bio dijete za primjer!"

Nakon tragičnog gubitka, skrhana bolom i tugom, na Instagramu se obratila porodica nastradalog Marka, otvarajući dušu u poruci koja je rasplakala čitav region.

"Marko je bio divno dijete, iz poštene kuće, častan, drugar i prijatelj za primjer - dječak koji nije zaslužio da na ovakav način okonča svoj mladi život. Na Marka je, dok je bio na svom motoru, u svojoj traci i sa propisnom opremom, autom naletio Nikola Lukić u vidno alkoholisanom stanju. Ono što boli jeste to da je taj isti Nikola više puta zaustavljan pod dejstvom alkohola, da ima zabilježenih 29 prekršaja od kojih je više od polovine vožnja u alkoholisanom stanju, i da je kobne večeri vozio pod zabranom zbog oduzete vozačke dozvole! Da li biste mogli da pogledate Radoja i Miru, Markove roditelje, u oči?”, pitaju neutješni roditelji, rodbina i prijatelji.

Detalji nesreće kod "Koštičke krivine"

Stravična nesreća dogodila se u subotu, 19. septembra, oko 23:25 časova u Ulici užičke republike, na dionici iznad "Koštičke krivine" prema Terazijama.

Lukić (38), vlasnik lokalne mesare, upravljao je luksuznim terencom "BMW X6" pod dejstvom alkohola, prešao u suprotnu traku i silovito udario u mladića na motociklu marke "Jamaha".

Marko je sa teškim povredama prevezen u Opštu bolnicu u Užicu, gdje je nakon reanimacije, nažalost, podlegao povredama.

Iako je na licu mjesta alkotestom izmjereno 1,09 mg/ml, naknadnim toksikološkim analizama krvi utvrđeno je da je vozač u krvi imao čak 1,70 promila alkohola.

Na prijedlog Višeg javnog tužilaštva u Užicu, osumnjičenom Lukiću je određen pritvor.

Snimak nastradalih Marka i Ane ostaje kao bolan podsjetnik na dvije prekinute mladosti, dok Užice i Zlatibor u nemom šoku pale svijeće za dva ugašena života.

(Telegraf)