Logo

Krvava noć: Dejan (18) izboden, bore mu se za život, pokrenuta akcija "Vihor"

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
24.09.2026 07:50

Komentari:

0
Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Sat vremena nakon ponoći, mir na uglu Ulica Braće Jugovića i Dobračine u Beogradu prekinuo je stravičan napad u kojem je teško povrijeđen osamnaestogodišnji Dejan P., saznaje „Telegraf.rs“.

Mladić se trenutno nalazi u bolnici gdje mu se ljekari bore za život, dok je u glavnom gradu satima vladalo opsadno stanje.

Prema prvim, nezvaničnim saznanjima, osamnaestogodišnjaku je za sada nepoznati napadač zadao više ubodnih rana oštrim predmetom. Dejan P. je zadobio teške povrede u predjelu stomaka i ruke, a na licu mjesta ostale su vidljive posljedice krvavog pira.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na mjesto napada i u sekundama koje su odlučivale o životu transportovala mladića u bolnicu, gdje je primljen u izuzetno kritičnom stanju.

Odmah po prijavi zločina, u Beogradu je proglašena vanredna akcija „Vihor“. Jake policijske snage, pod rotacijama i u opremi za razbijanje demonstracija, blokirale su sve ključne saobraćajnice i izlaze iz centra grada. Pretresana su vozila, a inspektori u civilu pročešljali su svaki ugao Dorćola u potrazi za tragovima i odbjeglim napadačem.

Akcija „Vihor“ bila je na snazi nekoliko sati, a potraga za osumnjičenim i dalje traje nesmanjenim intenzitetom. Operativci kriminalističke policije trenutno pregledaju snimke sa nadzornih kamera sa okolnih zgrada i lokalnih ugostiteljskih objekata kako bi rekonstruisali kretanje napadača prije i poslije ovog teškog incidenta.

Motiv ovog brutalnog napada za sada nije poznat, a istraga je u toku.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Izboden muškarac

Srbija

Napad

nož

Komentari (0)

Više iz rubrike

Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Srbija

Požar u Delibatskoj peščari ugašen nakon 52 dana

10 h

1
Радници са заштитном опремом раде на градилишту.

Srbija

Obrušio se potporni zid i 'progutao' automobil: Naređena evakuacija zgrade

12 h

0
Зашто мађарска војска долази у Србију

Srbija

Zašto mađarska vojska dolazi u Srbiju

12 h

0
Ауто брзо вози на путу.

Srbija

Vozili u kontrasmjeru na auto-putu: Oglasili se iz policije

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

41

Mjesecima bez odgovora: Ko je odgovoran za sječu stabala uz Vrbas?

08

33

„Od livade do tezge“: Domaći proizvodi danas na Sokocu

08

29

Sjednica Vlade Srpske, ovo je dnevni red

08

22

Oprez vozačima: Večeras obustava saobraćaja na jednom pravcu

08

19

Meta predstavila pametne naočare bez kamera: I dalje mogu da snimaju zvuk

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima