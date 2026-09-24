Krvava noć: Dejan (18) izboden, bore mu se za život, pokrenuta akcija "Vihor"

Sat vremena nakon ponoći, mir na uglu Ulica Braće Jugovića i Dobračine u Beogradu prekinuo je stravičan napad u kojem je teško povrijeđen osamnaestogodišnji Dejan P., saznaje „Telegraf.rs“.

Mladić se trenutno nalazi u bolnici gdje mu se ljekari bore za život, dok je u glavnom gradu satima vladalo opsadno stanje.

Prema prvim, nezvaničnim saznanjima, osamnaestogodišnjaku je za sada nepoznati napadač zadao više ubodnih rana oštrim predmetom. Dejan P. je zadobio teške povrede u predjelu stomaka i ruke, a na licu mjesta ostale su vidljive posljedice krvavog pira.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na mjesto napada i u sekundama koje su odlučivale o životu transportovala mladića u bolnicu, gdje je primljen u izuzetno kritičnom stanju.

Odmah po prijavi zločina, u Beogradu je proglašena vanredna akcija „Vihor“. Jake policijske snage, pod rotacijama i u opremi za razbijanje demonstracija, blokirale su sve ključne saobraćajnice i izlaze iz centra grada. Pretresana su vozila, a inspektori u civilu pročešljali su svaki ugao Dorćola u potrazi za tragovima i odbjeglim napadačem.

Akcija „Vihor“ bila je na snazi nekoliko sati, a potraga za osumnjičenim i dalje traje nesmanjenim intenzitetom. Operativci kriminalističke policije trenutno pregledaju snimke sa nadzornih kamera sa okolnih zgrada i lokalnih ugostiteljskih objekata kako bi rekonstruisali kretanje napadača prije i poslije ovog teškog incidenta.

Motiv ovog brutalnog napada za sada nije poznat, a istraga je u toku.

(Telegraf)