„Od livade do tezge“: Domaći proizvodi danas na Sokocu

Turistička organizacija Sokolac organizuje danas, povodom Svjetskog dana turizma, završni događaj projekta "Od livade do tezge", u okviru kojeg će ponudu predstaviti domaći poljoprivredni proizvođači i oni koji sakupljaju ljekovito bilje, šumske plodove i pčelinje proizvode.

Iz Turističke organizacije Sokolac naveli su da će prodajni dan biti kruna dosadašnjih aktivnosti i prilika da posjetioci na jednom mjestu upoznaju i kupe autentične domaće proizvode sa područja Romanije.

Projekat "Od livade do tezge" realizovan je u saradnji sa Poljoprivrednim klasterom "Sarajevo-Romanija-Podrinje" i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Cilj je jačanje lokalnih poljoprivrednih proizvođača, promocija prerade na domaćim gazdinstvima i povezivanje proizvođača sa krajnjim potrošačima.

U okviru višemjesečnih aktivnosti realizovane su edukacije i pružena je podrška u proizvodnji i brendiranju autohtonih proizvoda, čime se doprinijelo obogaćivanju turističke i gastronomske ponude romanijskog kraja.

Prodajni dan biće održan ispred "Romanijske kuće" na Sokocu sa početkom u 9.00 časova, prenosi Srna.