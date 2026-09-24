„Od livade do tezge“: Domaći proizvodi danas na Sokocu

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Turistička organizacija Sokolac organizuje danas, povodom Svjetskog dana turizma, završni događaj projekta "Od livade do tezge", u okviru kojeg će ponudu predstaviti domaći poljoprivredni proizvođači i oni koji sakupljaju ljekovito bilje, šumske plodove i pčelinje proizvode.
Iz Turističke organizacije Sokolac naveli su da će prodajni dan biti kruna dosadašnjih aktivnosti i prilika da posjetioci na jednom mjestu upoznaju i kupe autentične domaće proizvode sa područja Romanije.
Projekat "Od livade do tezge" realizovan je u saradnji sa Poljoprivrednim klasterom "Sarajevo-Romanija-Podrinje" i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Cilj je jačanje lokalnih poljoprivrednih proizvođača, promocija prerade na domaćim gazdinstvima i povezivanje proizvođača sa krajnjim potrošačima.
U okviru višemjesečnih aktivnosti realizovane su edukacije i pružena je podrška u proizvodnji i brendiranju autohtonih proizvoda, čime se doprinijelo obogaćivanju turističke i gastronomske ponude romanijskog kraja.
Prodajni dan biće održan ispred "Romanijske kuće" na Sokocu sa početkom u 9.00 časova, prenosi Srna.
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