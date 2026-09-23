I dalje gori požar na Čvrsnici: Kanaderi gase vatru

Autor:ATV redakcija
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Požar na planini Čvrsnici danas su ponovo gasili kanaderi iz Hrvatske pošto su to omogućili vremenski uslovi, saopšteno je iz Uprave za civilnu zaštitu Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Požar na lokalitetu Razvale, na oko 1.890 metara nadmorske visine, nalazi se na teško pristupačnom terenu, a vjetar je dodatno pogodovao njegovom širenju.
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Kanaderi i helikopter juče i danas u prijepodnevnim časovima nisu mogli da djeluju zbog nepovoljnih vremenskih uslova i jakog vjetra.
Vatrogasci su na terenu postavili oko dva kilometra cijevi pod visokim pritiskom kako bi doveli vodu na visinu oko 1.800 metara.
Na području između Mandine plane i Orlovače priprema se i zaštitni pojas kojim se nastoji spriječiti širenje požara prema Masnoj Luci i jugozapadnim padinama Čvrsnice.
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Požar na Čvrsnici aktivan je već jedanaesti dan.
(Srna)
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