Logo

I dalje gori požar na Čvrsnici: Kanaderi gase vatru

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
23.09.2026 19:12

Komentari:

0
Канадер гашење пожара Француска 14.7.2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Požar na planini Čvrsnici danas su ponovo gasili kanaderi iz Hrvatske pošto su to omogućili vremenski uslovi, saopšteno je iz Uprave za civilnu zaštitu Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Požar na lokalitetu Razvale, na oko 1.890 metara nadmorske visine, nalazi se na teško pristupačnom terenu, a vjetar je dodatno pogodovao njegovom širenju.

пасош контрола

Društvo

Šta policajac zapravo vidi kada skenira vaš pasoš

Kanaderi i helikopter juče i danas u prijepodnevnim časovima nisu mogli da djeluju zbog nepovoljnih vremenskih uslova i jakog vjetra.

Vatrogasci su na terenu postavili oko dva kilometra cijevi pod visokim pritiskom kako bi doveli vodu na visinu oko 1.800 metara.

Na području između Mandine plane i Orlovače priprema se i zaštitni pojas kojim se nastoji spriječiti širenje požara prema Masnoj Luci i jugozapadnim padinama Čvrsnice.

илу-болница-21052026

Region

Otac izjavio da mu je sin pao sa kreveta u bolnici: Mladić policiji tvrdi da ga je napao bolničar

Požar na Čvrsnici aktivan je već jedanaesti dan.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Čvrsnica

požar

Vatrogasci

kanader

Komentari (0)

Pročitajte više

Браћа Зец

Republika Srpska

Tri brata, Radovan, Milan i Dragan ponosno nose unioforme MUP-a Srpske

2 h

1
Срушио се авион РАФ-а

Svijet

Borbeni avion se srušio kraj baze, snimak obilazi svijet

2 h

0
Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић и предсједник Удружења пчелара "Рој" Немања Драгичевић потписали су споразум о сарадњи којим је предвиђена подршка унапређењу и развоју пчеларске производње на подручју града.

Gradovi i opštine

Istočno Sarajevo: Podrška grada unapređenju i razvoju pčelarske proizvodnje

2 h

0
Ауто брзо вози на путу.

Srbija

Vozili u kontrasmjeru na auto-putu: Oglasili se iz policije

2 h

0

Više iz rubrike

Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић и предсједник Удружења пчелара "Рој" Немања Драгичевић потписали су споразум о сарадњи којим је предвиђена подршка унапређењу и развоју пчеларске производње на подручју града.

Gradovi i opštine

Istočno Sarajevo: Podrška grada unapređenju i razvoju pčelarske proizvodnje

2 h

0
Струја

Gradovi i opštine

Zbog remonta danas bez struje 4.000 potrošača u Semberiji

12 h

0
Новац

Gradovi i opštine

Opština daje 200 KM jednokratne pomoći penzionerima

1 d

0
Струја

Gradovi i opštine

Cijela opština u Srpskoj bez struje

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

58

Sutra se slavi Teodora Aleksandrijska: Jedan običaj se posebno odnosi na muškarce

20

54

Minić: Blanuša nije pobjegao od mene i TV duela, pobjegao je od naroda

20

48

"Nekorektno i bezobrazno": Mještani banjalučkog naselja izašli da zaustave radove

20

37

Pojavila se fotografija Slobe Vasića u monaškoj mantiji: Oglasila se njegova supruga i sve objasnila

20

31

Bijele kvržice oko očiju mogu biti znak opasnog stanja: Doktor upozorava

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima