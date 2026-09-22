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Opština daje 200 KM jednokratne pomoći penzionerima

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22.09.2026 15:49

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Foto: ATV

Opština Kupres donijela je odluku o isplati jednokratne novčane pomoći za 153 penzionera sa područja ove opštine.

Penzionerima koji ispunjavaju propisane uslove biće isplaćeno po 200 KM, a riječ je o prvom programu ovakve vrste koji provodi Opština Kupres.

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Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvarili su penzioneri koji ispunjavaju nekoliko uslova.

Potrebno je da imaju prebivalište na području Opštine Kupres najmanje tri mjeseca prije objave javnog poziva, da njihova ukupna mjesečna penzija, uključujući i eventualnu penziju iz inostranstva, ne prelazi 750 KM, te da nemaju druga primanja.

Iz Opštine navode da je javni poziv zamišljen kao pilot-projekat koji bi trebao poslužiti kao osnova za buduće programe podrške penzionerima.

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Načelnik Kupresa Danko Jurič poručio je da penzioneri zaslužuju konkretnu podršku.

"Naši penzioneri svojim su radom i životom dali veliki doprinos našem Kupresu i smatram da im trebamo pružiti konkretnu podršku. Ovo je prvi korak i početak programa koji želimo nastaviti i u budućnosti", kazao je Jurič.

Prema njegovim riječima, naredne godine planirano je povećanje iznosa pomoći, kao i obuhvatanje većeg broja penzionera.

Iz Opštine su najavili i da će uskoro biti objavljen javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći studentima za akademsku 2026/2027. godinu.

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Opštinska uprava navodi i da je tokom protekle dvije godine osigurala više od sedam miliona KM za različite projekte na području Kupresa.

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Tagovi :

Kupres

Penzioneri

Jednokratna pomoć penzionerima

Jednokratna pomoć

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