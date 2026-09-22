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U Sloveniji cijena dizela premašila dva evra po litru

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22.09.2026 16:31

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Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Cijena dizela u Sloveniji od danas je prvi put premašila dva evra po litru i iznosi 2,012 evra, dok bi bez državne regulacije i poreskih olakšica za ovaj energent cijena iznosila oko 2,309 evra, saopštilo je slovenačko Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku.

Najviša maloprodajna cijena dizela na benzinskim stanicama izvan autoputeva i brzih saobraćajnica će važiti do 28. septembra, a kupci će za 50 litara dizela morati da plate 100,6 evra. Ministarstvo navodi da je u obračunu primjenjena izmijenjena metodologija, koja od 22. septembra ne uključuje biokomponente u nabavnu cijenu.

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Pored dizela, od danas je u Sloveniji poskupilo i motorno gorivo BMB 95, čija je cijena povećana sa 1,728 na 1,748 evra po litru, što sugeriše da je za 50 litara benzina potrebno izdvojiti 87,40 evra. Poskupilo je i lož-ulje, čija cijena sada iznosi 1,635 evra po litru.

Za kupovinu 1.000 litara lož-ulja potrošač će morati da plati 1.635 evra, bez troškova transporta. Ministarstvo u objavi na svojoj veb stranici procijenjuje da bi bez regulacije i poreskih olakšica lož-ulje koštalo oko 1,850 evra po litru.

(Tanjug)

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Tagovi :

Slovenija

gorivo

Cijene goriva

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