Logo

Djevojke uhapšene zbog vršnjačkog nasilja: Snimale ponižavanje, pa objavile na društvenim mrežama

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.09.2026 19:13

Komentari:

0
Жена са лисицама на рукама држи руке изнад главе, иза ње се види небо.
Foto: Pixabay/lechenie-narkomanii

Četiri djevojke uhapšene su u Zagrebu zbog sumnje da su javno ponižavale dvije druge djevojke.

Prema informacijama do kojih je došao Indeks, sve je počelo zbog sumnje da je jedna od djevojaka bila u vezi s dečkom jedne od osumnjičenih, dok su drugu optužile da je loše govorila o njima.

Волан

Region

Pokušala da izađe sa parkinga, pa slupala šest automobila

Ponižavanje snimale i objavile na društvenim mrežama

Prema navodima iz istrage, djevojke su svoje žrtve pratile po gradu, presretale ih vozilima i prisilile ih da kleknu i mole za oproštaj. Sve su snimale, a snimke maltretiranja kasnije su objavljene na društvenim mrežama.

Napad je, kako navodi isti medij, počeo na okretištu tramvaja kod Jadranskog mosta, a potom se nastavio Savskom cestom i drugim dijelovima grada. Dvije djevojke pokušale su pobjeći tramvajem, ali su ih osumnjičene nastavile pratiti vozilima.

Tokom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da su osumnjičene počinile krivično djelo nasilničkog ponašanja. Tri djevojke prijavljene su i zbog povrede privatnosti djeteta, jer su sporne snimke širile na društvenim mrežama.

Ključan dokaz u istrazi bile su upravo snimke objavljene na društvenim mrežama, na kojima se mogu identifikovati i osumnjičene i njihove žrtve.

Нафта

Ekonomija

Cijene nafte u padu

Prijeti im zatvorska kazna

Prema prijavi, djevojke će odgovarati za nasilničko ponašanje jer su na javnom mjestu svoje žrtve dovele u ponižavajući položaj, a snimke takvog ponašanja učinile dostupnim većem broju ljudi. Za to krivično djelo prijeti im do tri godine zatvora, dok je za povredu privatnosti djeteta predviđena kazna do dvije godine zatvora.

Sud je osumnjičene pustio da se brane sa slobode, ali im je izrekao zabranu uspostavljanja kontakta sa žrtvama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

hapšenje

vršnjačko nasilje

Komentari (0)

Pročitajte više

кречење зидова бијело креч боја

Region

Čovjeku za krečenje dnevnog boravka tražili 1.500 evra: U cijenu uračunali i pokrivanje namještaja

1 h

0
Двије особе погинуле: Ухапшен возач камиона који је изазвао удес код Смедерева

Srbija

Dvije osobe poginule: Uhapšen vozač kamiona koji je izazvao udes kod Smedereva

1 h

0
Возило ЕУФОР-а ударило аутобус и наставило вожњу

Društvo

Vozilo EUFOR-a udarilo autobus i nastavilo vožnju

1 h

0
Под појмом „новорођенче” се подразумијева беба млађа од мјесец дана. Инфант је одојче, беспомоћно дијете, које још не хода и не говори

Svijet

Majka ostavila bebu nepoznatoj ženi, pa pobjegla

1 h

0

Više iz rubrike

Волан управљач дио је управљачког система моторних возила који се користи за усмјеравање возила

Region

Pokušala da izađe sa parkinga, pa slupala šest automobila

1 h

0
кречење зидова бијело креч боја

Region

Čovjeku za krečenje dnevnog boravka tražili 1.500 evra: U cijenu uračunali i pokrivanje namještaja

1 h

0
Претрес ћелије кавчанина који се тукао у затвору: Нађени му шприцеви, 100 таблета, стероиди...

Region

Pretres ćelije kavčanina koji se tukao u zatvoru: Nađeni mu špricevi, 100 tableta, steroidi...

2 h

0
Лопови пљачкали гробља: Однијели статуе, вазе, фењере

Region

Lopovi pljačkali groblja: Odnijeli statue, vaze, fenjere

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

21

Poznato kad će Si Đinping posjetiti SAD

20

09

Naučnici iz Rusije razvili uređaj koji uklanja 99 odsto prašine

20

03

Teodorović za ATV: ''Ekipa zaslužna za moje golove''

20

00

21. septembar - Međunarodni dan mira

19

56

Za bolje zdravlje srca ove stvari treba izbjegavati poslije 17 časova

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima