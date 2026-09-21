Djevojke uhapšene zbog vršnjačkog nasilja: Snimale ponižavanje, pa objavile na društvenim mrežama

Četiri djevojke uhapšene su u Zagrebu zbog sumnje da su javno ponižavale dvije druge djevojke.

Prema informacijama do kojih je došao Indeks, sve je počelo zbog sumnje da je jedna od djevojaka bila u vezi s dečkom jedne od osumnjičenih, dok su drugu optužile da je loše govorila o njima.

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Ponižavanje snimale i objavile na društvenim mrežama

Prema navodima iz istrage, djevojke su svoje žrtve pratile po gradu, presretale ih vozilima i prisilile ih da kleknu i mole za oproštaj. Sve su snimale, a snimke maltretiranja kasnije su objavljene na društvenim mrežama.

Napad je, kako navodi isti medij, počeo na okretištu tramvaja kod Jadranskog mosta, a potom se nastavio Savskom cestom i drugim dijelovima grada. Dvije djevojke pokušale su pobjeći tramvajem, ali su ih osumnjičene nastavile pratiti vozilima.

Tokom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da su osumnjičene počinile krivično djelo nasilničkog ponašanja. Tri djevojke prijavljene su i zbog povrede privatnosti djeteta, jer su sporne snimke širile na društvenim mrežama.

Ključan dokaz u istrazi bile su upravo snimke objavljene na društvenim mrežama, na kojima se mogu identifikovati i osumnjičene i njihove žrtve.

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Prijeti im zatvorska kazna

Prema prijavi, djevojke će odgovarati za nasilničko ponašanje jer su na javnom mjestu svoje žrtve dovele u ponižavajući položaj, a snimke takvog ponašanja učinile dostupnim većem broju ljudi. Za to krivično djelo prijeti im do tri godine zatvora, dok je za povredu privatnosti djeteta predviđena kazna do dvije godine zatvora.

Sud je osumnjičene pustio da se brane sa slobode, ali im je izrekao zabranu uspostavljanja kontakta sa žrtvama.