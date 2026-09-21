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Čovjeku za krečenje dnevnog boravka tražili 1.500 evra: U cijenu uračunali i pokrivanje namještaja

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21.09.2026 18:45

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кречење зидова бијело креч боја
Foto: Pexel/ Polina Tankilevitch

Kada je korisnik pod korisničkim imenom PsychologicalSir793 zatražio ponudu za krečenje zidova u svom dnevnom boravku, vjerovatno nije očekivao iznos koji bi mu izbio iz džepa prosječnu hrvatsku platu.

Majstor mu je za posao krečenja jedne jedine sobe zatražio vrtoglavih 1.500 evra (2.933 KM). Ono što je dodatno šokiralo korisnika jeste činjenica da je u tu cijenu uračunato čak 300 evra (600 KM) samo za pomjeranje i pokrivanje namještaja. Korisnik se prisjetio kako je isti taj posao prije otprilike deset godina platio neuporedivo manje, oko 65 evra (127 KM), pitajući se kako je moguće da su cijene toliko skočile.

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Objava je brzo prikupila veliku pažnju na popularnoj društvenoj mreži, a komentatori su odmah ponudili logično objašnjenje za ovu naizgled suludu svotu. Gotovo svi su se složili da se radi o takozvanoj “ako prođe, prođe” metodi.

Naime, majstorima se danas jednostavno ne isplati gubiti vrijeme na male poslove poput krečenja samo jedne sobe. Vrijeme koje izgube na dolazak, pripremu i sušenje boje mogli bi iskoristiti za rad na puno unosnijim projektima, poput cijelih stanova. Zato potencijalnim klijentima ponude nerealno visoku cijenu u nadi da će je oni odbiti. Ako ipak klijent pristane, majstor će posao odraditi s golemom zaradom.

Jedan od komentatora, koji se i sam bavi ovim poslom, istakao je da se realne cijene danas kreću od tri do pet evra po metru kvadratnom, zavisno od toga ide li jedna ili dvije ruke boje te je li uključen materijal. Stvarni problem leži u puno široj slici hrvatske ekonomije. Već godinama svjedočimo ozbiljnom problemu s nedostatkom kvalifikovanih radnika u građevinskom sektoru.

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Desetine hiljada majstora napustili su zemlju u potrazi za boljim uslovima u drugim državama Europske unije, dok je potražnja u Hrvatskoj ostala izuzetno visoka zbog brojnih obnova i novih projekata,.

(Večernji.hr)

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Krečenje

majstor

Krečenje stana

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