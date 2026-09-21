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Muškarac (30) prešao preko duple pune linije i zabio se u automobil: Preminuo na licu mjesta

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21.09.2026 17:37

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полиција Хрватска
Foto: MUP Hrvatske

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska objavila je detalje teške saobraćajne nesreće koja se noćas oko 2.25 dogodila na Jadranskoj magistrali (D-8) kod mjesta Smokvina, u kojoj je poginuo 30-godišnji vozač, dok se jedna žena bori za život.

Prema rezultatima policijskog uviđaja, 30-godišnji hrvatski državljanin vozio je automobil dubrovačkih registarskih oznaka prema Dubrovniku. Iz još neutvrđenih razloga, na ravnom dijelu puta prešao je preko dvostruke pune linije u suprotnu traku i direktno se sudario sa automobilom njemačkih registarskih oznaka koji je dolazio iz suprotnog smjera, a kojim je upravljao 56-godišnji državljanin Njemačke.

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Odbačen sa puta i udario u brdo

Nakon silovitog frontalnog sudara, vozilo dubrovačkih registarskih oznaka odbačeno je na travnatu površinu pored kolovoza, gdje je zadnjim dijelom udarilo u brdo. Tridesetogodišnji vozač preminuo je na mjestu nesreće od zadobijenih povreda.

Putnica iz drugog automobila, 46-godišnja državljanka Austrije, zadobila je teške tjelesne povrede opasne po život i hitno je prevezena u dubrovačku bolnicu, gdje se ljekari bore za njen život.

Vozač automobila njemačkih registarskih oznaka, 56-godišnji Nijemac, zadobio je lakše povrede.

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Zbog uviđaja i uklanjanja smrskanih vozila saobraćaj na magistrali bio je potpuno obustavljen do 3.10, nakon čega je policija vozila naizmjenično propuštala jednom saobraćajnom trakom.

(Indeks.hr)

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Hrvatska

Saobraćajna nesreća

poginuo mladić

uviđaj

povrijeđena žena

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