Muškarac (30) prešao preko duple pune linije i zabio se u automobil: Preminuo na licu mjesta

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska objavila je detalje teške saobraćajne nesreće koja se noćas oko 2.25 dogodila na Jadranskoj magistrali (D-8) kod mjesta Smokvina, u kojoj je poginuo 30-godišnji vozač, dok se jedna žena bori za život.

Prema rezultatima policijskog uviđaja, 30-godišnji hrvatski državljanin vozio je automobil dubrovačkih registarskih oznaka prema Dubrovniku. Iz još neutvrđenih razloga, na ravnom dijelu puta prešao je preko dvostruke pune linije u suprotnu traku i direktno se sudario sa automobilom njemačkih registarskih oznaka koji je dolazio iz suprotnog smjera, a kojim je upravljao 56-godišnji državljanin Njemačke.

Svijet Upućen prijedlog: Zabrana društvenih mreža za djecu mlađu od 13 godina

Odbačen sa puta i udario u brdo

Nakon silovitog frontalnog sudara, vozilo dubrovačkih registarskih oznaka odbačeno je na travnatu površinu pored kolovoza, gdje je zadnjim dijelom udarilo u brdo. Tridesetogodišnji vozač preminuo je na mjestu nesreće od zadobijenih povreda.

Putnica iz drugog automobila, 46-godišnja državljanka Austrije, zadobila je teške tjelesne povrede opasne po život i hitno je prevezena u dubrovačku bolnicu, gdje se ljekari bore za njen život.

Vozač automobila njemačkih registarskih oznaka, 56-godišnji Nijemac, zadobio je lakše povrede.

Hronika Amir Pašić Faćo pušten na slobodu nakon predloženih mjera zabrane

Zbog uviđaja i uklanjanja smrskanih vozila saobraćaj na magistrali bio je potpuno obustavljen do 3.10, nakon čega je policija vozila naizmjenično propuštala jednom saobraćajnom trakom.

(Indeks.hr)