USKOK upao u Hrvatski fudbalski savez

Autor:ATV redakcija
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Istražioci Kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK) istražuju Hrvatski fudbalski savez.
Prema pisanju hrvatskih medija, USKOK u prostorijama Saveza traži dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima.
Za sada nije poznato na koje se konkretno sponzorske ugovore postupanje odnosi, niti u sklopu kojeg predmeta istražioci provjeravaju dokumentaciju.
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