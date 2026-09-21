USKOK upao u Hrvatski fudbalski savez

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Foto: ATV

Istražioci Kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK) istražuju Hrvatski fudbalski savez.

Prema pisanju hrvatskih medija, USKOK u prostorijama Saveza traži dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima. Za sada nije poznato na koje se konkretno sponzorske ugovore postupanje odnosi, niti u sklopu kojeg predmeta istražioci provjeravaju dokumentaciju.

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