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USKOK upao u Hrvatski fudbalski savez

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21.09.2026 14:28

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Istražioci Kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK) istražuju Hrvatski fudbalski savez.

Prema pisanju hrvatskih medija, USKOK u prostorijama Saveza traži dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima.

Za sada nije poznato na koje se konkretno sponzorske ugovore postupanje odnosi, niti u sklopu kojeg predmeta istražioci provjeravaju dokumentaciju.

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Tagovi :

USKOK

Hrvatska

Fudbal

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