Stižu rigoroznija pravila kod kamera za brzinu: Mijenja se "granica odbijanja"

Kamere za brzinu na putevima u Hrvatskoj uskoro bi mogle znatno manje „opraštati“.

Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM) predložio je novi pravilnik kojim se znatno smanjuje takozvana bezbjednosna razlika, odnosno vrijednost koja se oduzima od brzine koju izmjeri kamera ili drugi uređaj.

Prijedlog je trenutno na javnoj raspravi, koje traje do 19. oktobra, pa nova pravila još nisu na snazi. DZM kaže da se tolerancija smanjuje zato što su uređaji za mjerenje brzine razvojem tehnologije postali precizniji te je manji uticaj greške mjerenja i rukovanja uređajem, piše Indeks.

Danas se od 60 km/h odbija 10, po novom samo pet

Prema važećem pravilniku, od izmjerene brzine do 50 km/h oduzimaju se 3 km/h. Kod izmjerenih brzina od 51 do 100 km/h bezbjednosna razlika iznosi 10 km/h, dok se iznad 100 km/h oduzima 10 odsto izmjerene brzine, uz zaokruživanje na veću vrijednost.

Novi prijedlog uvodi znatno manje odbitke i razlikuje ih prema načinu mjerenja.

Kod stacionarnog mjerenja, što uključuje klasične fiksne kamere te druga mjerila koja mjere iz nepomične tačke, za brzine do 50 km/h i dalje bi se oduzimala 3 km/h.

No kod izmjerene brzine od 51 do 100 km/h bezbjednosna razlika pala bi s današnjih 10 na samo 5 km/h.

Od 101 do 120 km/h odbijalo bi se 6 km/h, od 121 do 140 km/h 7 km/h, od 141 do 160 km/h 8 km/h, a zatim bi se odbitak postepeno povećavao za veće brzine.

To u praksi znači da bi ista izmjerena brzina u nekim slučajevima vozača mogla prebaciti u viši kazneni razred.

Vozite 60 gdje je ograničenje 50? Razlika je velika

Jedan od najjednostavnijih primjera je vožnja u naselju gdje je ograničenje 50 km/h.

Ako kamera danas izmjeri 60 km/h, od toga se oduzima 10 km/h pa se za potrebe utvrđivanja prekršaja računa brzina od 50 km/h. Prema predloženim pravilima odbijalo bi se samo 5 km/h, pa bi mjerodavna brzina bila 55 km/h.

Za prekoračenje do 10 km/h u naselju propisana je kazna od 30 evra.

Još je izraženiji primjer ako kamera na putu s ograničenjem od 50 km/h izmjeri 86 km/h.

Prema sadašnjem pravilu odbija se 10 km/h, pa ostaje 76 km/h, odnosno prekoračenje od 26 km/h. Za to je kazna 130 evra.

Po prijedlogu bi se od 86 km/h odbilo samo pet kilometara, pa bi mjerodavna brzina bila 81 km/h. To je 31 km/h iznad ograničenja i ulazi u razred za koji je u naselju propisana kazna od 390 do 920 evra.

Dakle, ista izmjerena brzina mogla bi zbog manje bezbjednosne razlike umjesto kazne od 130 evra donijeti najmanje 390 evra.

Promjena i na auto-putu

Razlika bi se osjetila i pri većim brzinama. Prema sadašnjem pravilniku, ako kamera izmjeri 156 km/h, oduzima se 10 odsto, odnosno 15,6 km/h, što se zaokružuje na 16. Za utvrđivanje prekršaja tako ostaje 140 km/h.

Prema prijedlogu bi se kod stacionarnog mjerenja u rasponu od 141 do 160 km/h odbilo samo 8 km/h. Kod izmjerenih 156 km/h tako bi ostalo 148 km/h.

Na auto-putu s ograničenjem od 130 km/h to bi značilo prekoračenje od 18 km/h. Za prekoračenje veće od 10 do 30 km/h van naselja propisana je kazna od 60 evra.

Posebna pravila za presretače

Nacrt prvi put detaljnije razlikuje i bezbjednosnu razliku zavisno od toga mjeri li se brzina iz nepomične ili pokretne tačke.

Kod uređaja ugrađenih u vozilo koje se kreće predviđeni su nešto veći odbici nego kod stacionarnih kamera. Posebna pravila predviđena su za mjerenje brzine praćenjem vozila, kakvo koriste presretači.

Kod takvog mjerenja bezbjednosna razlika zavisila bi od dužine dionice praćenja: 10 km/h za dionice od 200 do 500 metara, 8 km/h od 501 do 1.000 metara te 6 km/h ako praćenje traje na dionici dužoj od jednog kilometra.

DZM: Uređaji su postali precizniji

DZM objašnjava da je razlog za promjenu tehnološki napredak. Navode da mjerila brzine postaju sve preciznija te da na rezultate sve manje utiču greške metode mjerenja i način na koji operater koristi uređaj. Zato smatraju da postojeće bezbjednosne razlike treba smanjiti.

Novi pravilnik uvodi i novu kategoriju uređaja koji brzinu određuju obradom fotografije ili video-snimka, bez radarskog ili laserskog zračenja. Mijenjaju se i zahtjevi za softver, samoprovjeru uređaja i dokumentovanje prekršaja.

Važno je naglasiti da je pravilnik zasad samo prijedlog. Javna rasprava završava 19. oktobra, nakon čega DZM može izmijeniti tekst prije njegovog donošenja. Do tada važe postojeće bezbjednosne razlike iz pravilnika iz 2020. godine.