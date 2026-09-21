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Si Điping ove sedmice u Vašingtonu

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21.09.2026 09:40

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Си Ђипинг ове седмице у Вашингтону
Foto: Tanjug / AP / Evan Vucci

Kineski predsjednik Si Đinping boraviće od srijede, 23. septembra, u posjeti SAD tokom koje se očekuje susret sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Očekuje se da će dvojica lidera razgovarati o trgovini, tehnologiji i drugim pitanjima, pri čemu će vještačka inteligencija vjerovatno biti jedna od glavnih tema.

Iz kineskog Ministarstva spoljnih poslova saopšteno je da će Si boraviti u posjeti do petka, 25. septembra na Trampov poziv.

List "Saut čajna morning post" piše da će prva državna posjeta Sija od 2015. godine, označiti njegov drugi susret u četiri oka ove godine sa Trampom, te da će do sastanka doći u vrijeme kada dvije vodeće svjetske ekonomije nastoje da stabilizuju odnose opterećene sporovima u oblastima trgovine, tehnologije i nacionalne bezbjednosti.

List podsjeća da su se Si i Tramp posljednji put sastali u Pekingu u maju, na samitu koji je završen obećanjem da će se graditi "konstruktivni odnos strateške stabilnosti".

SAD su potvrdile da će Tramp u srijedu, 23. septembra, lično dočekati Sija u vojnoj bazi "Endrjus", uoči dvodnevnog samita u Vašingtonu.

Državna posjeta zvanično počinje ceremonijom dočeka u Bijeloj kući i vojnom smotrom, nakon čega slijede zvanični razgovori.

Svečanoj večeri u Istočnoj sali kasnije će prisustvovati vodeći američki poslovni lideri, uključujući izvršnog direktora kompanije "Tesla" Ilona Maska, osnivača "Amazona" Džefa Bezosa, šefa "Epla" Tima Kuka i izvršnog direktora "Envidije" Džensena Huanga.

Mask, Huang i Kuk bili su među više od desetak vodećih američkih rukovodilaca koji su pratili Trampa tokom njegove državne posjete Kini, od 13. do 15. maja, podsjeća list, prenosi Srna.

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Si Đinping

Kina

Amerika

Vašington

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