Najbolja njemačka teniserka proživljava pakao: Dobija prijetnje kladioničara, uhode je po hotelima

Eva Lis, 23-godišnja teniserka i trenutno najbolje rangirana njemačka igračica, proživljava najbolje trenutke svoje profesionalne karijere, ali istovremeno i pakao u privatnom životu zbog svoje nagle popularnosti.

Svojim odličnim igrama probila se među 40 najboljih teniserki svijeta, ali njen uspon prati i izuzetno mračna strana popularnosti.

Dvadesetčetvorogodišnja Nijemica svakodnevno se suočava s brutalnim internetskim zlostavljanjem, prijetnjama smrću i uhođenjem u stvarnom životu, a glavni krivci za to su najčešće frustrirani kladioničari.

Lis je odlučila prekinuti ćutanje, uprkos savjetima PR stručnjaka da ignoriše napade. Otkrila je da uvrede idu do krajnosti, uključujući prijetnje silovanjem i smrću, koje su usmjerene ne samo na nju, već i na njenu majku.

„Dobijam hiljade poruka mržnje direktno na Instagramu nakon svakog poraza. Mnogi mi šalju iznose koje su izgubili na kladionici i traže da im vratim novac. To je potpuno bolesno“, izjavila je njemačka teniserka, dodajući da bi o mržnji s kojom se susreće mogla napisati knjige.

Nažalost, problem se s društvenih mreža prelio i u stvarni svijet, pretvorivši se u ozbiljnu bezbjednosnu prijetnju. Opsesivni obožavaoci počeli su je pratiti na turnirima, a nedavno je imala jezivo iskustvo s uhodama koji su uspjeli saznati adrese njenih treninga, hotela u kojima odsjedaju, pa čak i brojeve njenih soba.

Zbog prelaženja svake moguće granice privatnosti, Lis sada blisko sarađuje s krovnom Ženskom teniskom asocijacijom (VTA) kako bi zaštitila sebe i svoju porodicu.

Njen slučaj, nažalost, nije izolovan, jer je bezbjednost igračica postala gorući problem u ženskom tenisu. Zvijezde poput Eme Radukanu, Ige Švjontek i Julije Putinceve takođe su nedavno doživjele bliske susrete s uhodama i verbalno maltretiranje s tribina.

Stručnjaci upozoravaju da priroda individualnog sporta, stalna medijska izloženost te rani ulazak mladih i atraktivnih djevojaka u profesionalne vode stvaraju okruženje koje magnetski privlači opasne pojedince.

Kako bi stala u kraj ovoj epidemiji, VTA je uvela inovativnu uslugu „Tret matriks“, koja pomoću vještačke inteligencije otkriva uvredljiv sadržaj i procjenjuje nivo prijetnje. Koliko je situacija ozbiljna, najbolje pokazuje podatak da je samo između januara i oktobra 2025. godine sistem otkrio oko 12.000 objava koje krše pravila, dok je 15 najekstremnijih slučajeva direktno prijavljeno policiji.

Osim bitke za vlastitu bezbjednost, Eva Lis vodi i onu protiv ukorijenjenih predrasuda u profesionalnom sportu. Otvoreno kritikuje stigmu prema kojoj bi se teniserke trebale prikazivati isključivo kao „radnice koje sve žrtvuju“.

„Kao da se ne smijemo zabavljati, biti lijepe izvan terena i lijepo se oblačiti. Mislim da su to gluposti“, poručila je Lis, koja je nakon ulaska u Top 100 osjećala ogroman pritisak, ali je na vrijeme shvatila da mora promijeniti pristup kako bi ponovo uživala u igri.

Dio tog mentalnog oporavka pronašla je u izgradnji snažnog ličnog brenda na društvenim mrežama, gdje je prati više od 400.000 ljudi. Sponzori poput Poršea prepoznali su njenu harizmu, a ona na Instagramu i TikToku svakodnevno dijeli pozitivnu stranu života profesionalne sportistkinje.

„Želim pokazati drugačiju, pozitivnu stranu tenisa i ne želim da mi mrzitelji to oduzmu“, zaključuje Lis, koja je za vlastiti mir uvela samo jedno zlatno pravilo – nikada ne provjeravati društvene mreže neposredno nakon mečeva.

(Kliks)