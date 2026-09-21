Kćerka Sindi Kraford o svom bratu: "Roditelji su krili problem, osjećao je sramotu"

Kaja Gerber, ćerka Sindi Kraford i Rendija Gerbera, nedavno je pričala o bratu i njegovoj borbi, te je otkrila kako je on uticao na cijelu porodicu.

Presli Gerber, sin Sindi Kraford i biznismena Rendija Gerbera, preminuo je u 28. godini života. Predstavnici za medije porodice su zamolili za privatnost u ovim teškim trenucima.

"Porodica moli za privatnost tokom ovog veoma teškog i bolnog perioda", rekli su.

Tužna vijest je šokirala mnoge, posebno jer je Sindi Kraford prije dva mjeseca govorila o svom sinu i koliko je ponosna na njega. Izuzetak nije bila ni njegova sestra Kaja Gerber koja je u intervjuu za magazin Vog, objavljenom 11. avgusta ove godine, govorila o svom bratu i kako je njegova borba sa zavisnošću uticala na cijelu porodicu.

Scena Preminuo Presli Gerber (27), sin Sidni Kraford

"Kada se tako nešto desi u porodici, znate, to natera sve članove da se malo osvijeste", rekla je i dodala da je ona često sebe doživljavala kao onu koja ne pravi probleme i koja ne traži pomoć, kako bi roditeljima bilo lakše.

Presli je jednom prilikom javno progovorio o svom problemu, na šta je njegova sestra pozitivno reagovala. U intervjuu za Vog je istakla da je to bilo pravo "osvježenje" nakon godina skrivanja ovog porodičnog problema od svijeta.

"Moji roditelji su većinu života ovaj problem držali u strogoj tajnosti i nikada javno nisu govorili o tome. Pokušali su da sakriju taj problem, što je samo pogoršalo cijelu situaciju. Znate, osoba se u tom trenutku osjeća kao da se porodica stidi nje", rekla je Kaja (misleći na brata) i dodala da je njen brat bio pravi "učitelj" celoj porodici i pravi primjer humanosti, prenosi b92.