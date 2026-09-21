Cijena bitkoina premašila 84.000 dolara prvi put od 31. januara

Autor:ATV redakcija
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Cijena bitkoina porasla je za četiri odsto, premašivši 84.000 dolara, pokazuju podaci sa berzi.
Prema podacima portala "Koin market kap", koji izračunava prosječnu cijenu na više od 20 berzi, bitkoinom se jutros trgovalo po cijeni od 83.773,28 dolara, što predstavlja rast od 4,36 odsto. Jedan kraći vremenski period, cijena je iznosila 84.174,4 dolara.
Kripto-berza "Trejders junion" navodi da je razlog rasta vrijednosti bitkoina taj što su likvidacije na tržištu kriptovaluta premašile su 430 miliona dolara tokom 12-časovnog perioda, pri čemu su kratke pozicije činile 382,5 miliona dolara ukupne likvidacije, prenosi Srna.
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