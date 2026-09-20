Indija pred teškim izborom: Ruska nafta ili američke carine?

Indija se suočava sa sve težim izborom između nastavka kupovine jeftinije ruske nafte, koja pomaže u održavanju stabilnih domaćih cijena energenata, i rizika od novih američkih carina koje bi mogle ozbiljno pogoditi njen izvoz.

Indijska vlada reagovala je oštro na prijedlog zakona u američkom Kongresu kojim bi Vašington dobio mogućnost da uvede carine do 100 odsto zemljama koje u velikoj mjeri kupuju rusku naftu, uključujući Indiju i Kinu, prenosi Beta pozivajući se na Rojters.

Nju Delhi je upozorio da bi takva mjera mogla da naruši bilateralne odnose i poremeti globalna energetska tržišta, uz poruku da će nastaviti da obezbjeđuje energetsku sigurnost za svojih 1,4 milijarde stanovnika kupovinom nafte iz različitih izvora.

Indija je, nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine, značajno povećala uvoz ruske sirove nafte, koja sada čini više od 40 odsto ukupnog uvoza nafte u toj zemlji. Kupovina po sniženim cijenama donijela je indijskim rafinerijama značajne uštede i pomogla da domaće cijene goriva ostanu pod kontrolom.

Međutim, nastavak takve politike mogao bi dodatno da optereti odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji su tokom protekle godine bili obilježeni sporovima oko trgovine i carina.

Vašington je u avgustu 2025. uveo Indiji carine do 50 odsto, među najvišima uvedenim nekoj zemlji, dijelom zbog kupovine ruske nafte.

Američki predsjednik Donald Tramp je u februaru 2026. smanjio te carine u zamjenu za, kako je rekao, obavezu Indije da obustavi kupovinu ruske nafte i smanji trgovinske barijere.

Indija je, međutim, samo kratko smanjila kupovinu ruske nafte početkom 2026. godine, nakon čega je uvoz ponovo povećan, naročito poslije poremećaja u snabdijevanju koji je uslijedio nakon američkog i izraelskog napada na Iran.

Izvori upoznati sa situacijom naveli su da su indijske rafinerije već obezbijedile dio sirovine za septembar i oktobar, uključujući rusku naftu.

Indijska vlada tvrdi da je nastavak kupovine neophodan zbog velikih energetskih potreba zemlje i da politika nabavke iz više izvora omogućava sigurnije i pristupačnije snabdijevanje.

Istovremeno, eventualno smanjenje uvoza ruske nafte moglo bi da poveća troškove goriva u Indiji ili da primora vladu na veće izdvajanje za održavanje cijena. To bi moglo biti politički osjetljivo uoči regionalnih izbora u najmnogoljudnijoj indijskoj saveznoj državi Utar Pradeš, kao i u Pandžabu i matičnoj državi premijera Narendre Modija, Gudžaratu.