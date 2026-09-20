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Izborne projekcije: AfD vodi u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, "Ljevica" u Berlinu

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20.09.2026 18:18

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Изборне пројекције: АфД води у Мекленбург-Западној Померанији, "Љевица" у Берлину
Foto: Pixabay

Prve izborne projekcije iz Njemačke ukazuju na pobjedu Alternative za Njemačku (AFD) u saveznoj pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija, gdje ih tijesno slijedi Socijaldemokratska stranka (SPD). U Berlinu, prema istim prognozama, pobjedu odnosi stranka Ljevica, piše „Špigl“.

AFD u vođstvu na sjeveroistoku

Prema prvim prognozama objavljenim nakon zatvaranja birališta, AFD je na putu da postane najjača snaga u parlamentu pokrajine Meklenburg-Zapadna Pomeranija. Socijaldemokrati su, prema istim podacima, na drugom mjestu i bilježe tek neznatan zaostatak.

Ljevica osvaja Berlin

Istovremeno su održani i izbori za Predstavnički dom Berlina. Prve izlazne ankete u glavnom gradu Njemačke predviđaju pobjedu stranke Ljevica (Di Linke). Konačni rezultati za obje savezne pokrajine biće poznati nakon prebrojavanja svih glasova.

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Tagovi :

Njemačka

AfD

CDU/CSU

Fridrih Merc

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