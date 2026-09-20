Oštro upozorenje iz Teherana: Znamo za sastanak u Evropi, ako krenete na nas, neće biti milosti

Zajednička vojna komanda iranskih oružanih snaga „Katam el-Anbija“ uputila je oštro upozorenje Vašingtonu i njegovim regionalnim saveznicima, poručivši da će se sve američke baze i interesne tačke na Bliskom istoku suočiti sa žestokim i kontinuiranim udarima ukoliko Sjedinjene Američke Države preduzmu nove vojne akcije protiv Teherana.

„Svaka američka baza i interes u regionu, bez ikakvih ograničenja ili obzira, biće meta kontinuiranih, efikasnih i bolnih napada“, navodi se u zvaničnom saopštenju ove strateške vojne komande.

Prema tvrdnjama Teherana, Vašington, uz odobrenje pojedinih država iz regiona, na sastanku u Evropi priprema teren za obnavljanje akcija usmjerenih protiv Irana.

Vojna komanda „Katam el-Anbija“ uputila je izričito upozorenje susjednim i regionalnim zemljama koje bi eventualno pružile podršku ili ustupile resurse za američke operacije.

„Države u regionu koje budu podržale bilo kakav američki napad smatraće se direktnim učesnicima u sukobu i one više ne mogu očekivati suzdržanost niti blagost moćnih oružanih snaga Irana“, naglašeno je u saopštenju.

Centralni štab „Katam el-Anbija“ predstavlja najviši operativni komandni organ iranskih oružanih snaga. Ova komanda direktno koordiniše operacije između redovne vojske Irana (Arteš) i Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).

Zbog toga poruke koje dolaze iz ovog štaba u vojnoj hijerarhiji Teherana imaju težinu zvanične vojne doktrine i direktne najave operativnog djelovanja.

Prema navodima zapadnih i regionalnih medija, navodi o „sastanku u Evropi“ odnose se na nedavne tajne razgovore vojnih komandanata SAD, Izraela i pojedinih arapskih zemalja održane u Njemačkoj. Fokus tih susreta bio je usmjeren na koordinaciju daljih vojnih koraka protiv Irana i njegovih saveznika.

Uprkos žestokoj retorici, Teheran je putem Katara uputio uslove Vašingtonu za potencijalno obustavljanje neprijateljstava. Odgovor Bijele kuće se još uvijek čeka, dok vojne komande s obje strane javno poručuju da su spremne na scenario potpunog rata.