Logo

Meloni: Zabranićemo burke i nikabe u školama

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
20.09.2026 15:22

Komentari:

1
Италијански премијер Гиоргиа Мелони говори на заједничкој конференцији за новинаре са премијером Норвешке Јонасом Гахр Стøреом, у Парквеиен-у, Осло, Норвешка, у четвртак, 17. септембра 2026.
Foto: Tanjug/Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix via AP

Italija se sprema da zabrani nošenje burki i nikaba u školama i da ograniči broj stranih učenika po razredu, izjavila je premijer Đorđa Meloni.

"Uskoro će na sjednici Vlade biti predstavljena mjera kojom se zakonski utvrđuje maksimalan broj stranih učenika po razredu. Ona takođe zahtijeva od roditelja stranih učenika koji se suočavaju sa ozbiljnim poteškoćama u integraciji u školski sistem da uče italijanski jezik i zabranjuje burke i nikabe u školama", rekla je Melonijeva na godišnjem skupu omladinskog krila svoje stranke Braća Italije.

Ona nije precizirala koji će biti maksimalan broj stranih učenika po razredu.

"Ako u razredu postoji samo jedno dijete koje ne razumije italijanski, to dijete će vjerovatno moći da nauči jezik i brzo se integriše uz pomoć školskih drugova i nastavnika. Međutim, ako broj djece koja ne razumiju jezik postane veliki ili ih bude većina, to više nije integracija, to je zanemarivanje", dodala je Melonijeva.

Црна листа Иран

Svijet

Iranski list objavio "crnu listu" svjetskih lidera: Među imenima Tramp, Netanjahu i brojni drugi

Italija je među evropskim zemljama koje su najviše izložene dolascima migranata zbog svog položaja u centralnom Mediteranu.

Integracija migranata, posebno onih iz zemalja sa muslimanskom većinom, ostaje sporna u italijanskoj politici i društvu.

Debate o vjerskim simbolima, kulturnoj integraciji, pravilima o državljanstvu i imigracionoj politici često polarizuju javnost, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Đorđa Meloni

Italija

zabrana

Škola

Burka

Nikab

Komentari (1)

Pročitajte više

Трамп објавио фотографију са Мелони: "Потребна забрана приласка"

Svijet

Tramp objavio fotografiju sa Meloni: "Potrebna zabrana prilaska"

2 mj

0
Премијерка Италије

Svijet

Meloni demantuje Rute: Da smo učestvovali ne bi se Tramp žalio

2 mj

0
Премијерка Италије

Svijet

Meloni želi normalizaciju odnosa sa SAD

2 mj

0
Премијерка Италије

Svijet

Tramp: Melonijeva glumi prijatelja SAD-a kako bi popravila rejting

3 mj

0

Više iz rubrike

Терористички напад у Израелу: Нападач ликвидиран, покушао возилом да се забије у војнике ИДФ!

Svijet

Teroristički napad u Izraelu: Napadač likvidiran, pokušao vozilom da se zabije u vojnike IDF!

2 h

1
У нападу дронова у Подмосковљу повријеђени дјевојчица и њен брат, родитељи погинули

Svijet

U napadu dronova u Podmoskovlju povrijeđeni djevojčica i njen brat, roditelji poginuli

2 h

0
Жена напушта бирачко мјесто након што је гласала на парламентарним изборима у Руској амбасади у Вилњусу, Литванија, у недјељу, 20. септембра 2026. године.

Svijet

Izlaznost birača u Rusiji prešla 50 odsto

3 h

0
Распад Велике Британије: Три захтјева за разлаз са круном

Svijet

Raspad Velike Britanije: Tri zahtjeva za razlaz sa krunom

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

45

Eliminisan komandant specijalne jedinice Hamasa

17

42

Indija pred teškim izborom: Ruska nafta ili američke carine?

17

26

Neredi u Francuskoj poslije sudara motora i policijskog vozila

17

13

Rast cijene goriva: Na pojedinim pumpama u Srpskoj litar dizela više od 4 KM

17

07

Jegulja postala zlato na crnom tržištu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima