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Obilježene 34 godine od zločina na Papratnoj njivi

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20.09.2026 15:51

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свијеће паљење свијећа црква
Foto: Pexel/Arjanne Holsappel

Parastosom kod spomenika na Papratnoj njivi kod Foče danas su obilježene 34 godine od stradanja 42 srpska borca i civila, koje su u zasjedi pobili pripadnici muslimanske vojske.

Predsjednik Skupštine Boračke organizacije Foča Ljubiša Dostić rekao je da u Boračkoj organizaciji teže da njeguju kulturu sjećanja na sve poginule borce, posebno na ova stradanja koja su pokazala svu surovost rata na ovim prostorima.

"Ovdje na Papratnoj njivi ugašena su 42 života, vojnika i civila, među njima i onih koji su tek počeli da žive. Bio je to veliki gubitak za okolna mjesta, ali i za Vojsku Republike Srpske", rekao je Dostić novinarima.

Današnjem parastosu prisustvovao je Vojislav Vasović iz Miljevine, koji je istakao da je njegovo selo Rataje najviše stradalo tog dana i izgubilo 16 stanovnika.

"Zlo se desilo, nikad se ne ponovilo. Tu je izginulo najviše boraca iz našeg sela. Tu sam izgubio brata, rođake i prve komšije, mlađe neoženjene momke koji su takoreći tek stasali", naveo je Vasović.

Milanka Mandić, koja je tog dana izgubila jedinog brata, podsjetila je da nikada niko nije procesuiran za ovaj zločin koji su izvršile muslimanske jedinice iz zasjede.|

Pripadnici takozvane Armije RBiH 20. septembra 1992. godine ušli su duboko u srpsku teritoriju i postavili zasjedu na makadamskom putu Miljevina-Kalinovik, dionici starog puta Foča-Sarajevo.

Na izlasku iz šumarka, na proplanku zvanom Papratna njiva, kamion Vojske Republike Srpske, koji je pored boraca prevozio i civile iz Kalinovika, Miljevine i Trnova, zasut je mitraljeskom paljbom, "osama" i "zoljama".

Svi koji su bili na kamionu su poginuli, a mnogi od njih su izgorjeli, tako da je identifikacija stradalih bila teška.

Osim spomenika, na kojem su uklesana imena stradalih, o ovom zločinu muslimanske vojske svjedoče i ostaci vojnog kamiona.

Najmlađa žrtva bio je Slobodan Mastilo, koji je imao nepunih 16 godina, a zajedno sa njim poginuo je i njegov četiri godine stariji brat Dušan, prenosi Srna.

Na kamionu je poginulo i šest žena, među njima Dragana Džilit od 17 godina i njena majka Jovanka stara 56 godina, koje su prethodno iz Trnova izbjegle u Kalinovik, odakle su kamionom pošle za Foču.

Rodbina i prijatelji poginulih, predstavnici opština Foča, Kalinovik i Trnovo, delegacije Boračke organizacije, Udruženja ratnih vojnih invalida i Organizacije poginulih boraca položili su danas cvijeće i prislužili svijeće na spomenik i na ostatke kamiona.

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Foča

Parastos

Papratna njiva

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