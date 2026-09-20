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Otvoren šesti "Sajam dječije radosti" u Doboju

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20.09.2026 13:04

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У Добоју је данас отворен шести "Сајам дјечије радости" у организацији Удружења породица са троје и више дјеце "Понос" из овог града, а предсједник Удружења Марина Протић рекла је да је задовољна што је у овом граду у порасту број вишечланих породица, којих је данас око 840.
Foto: Srna

U Doboju je danas otvoren šesti "Sajam dječije radosti" u organizaciji Udruženja porodica sa troje i više djece "Ponos" iz ovog grada, a predsjednik Udruženja Marina Protić rekla je da je zadovoljna što je u ovom gradu u porastu broj višečlanih porodica, kojih je danas oko 840.

Protićeva je rekla novinarima da se roditelji sve lakše odlučuju na rađanje trećeg i četvrtog djeteta, a ovom manifestacijom u Parku narodnih heroja šalju poruku o značaju djece i porodice, promociji zdravog i sigurnog odrastanja, te podržavaju sva udruženja koja promovišu prava djeteta kroz kulturne, sportske, zabavne i rekreativne sadržaje.

"Jako važno je svima nama, kao društvu, da radimo na promociji dobrih stvari za djecu posebno u ovom vremenu kada su djeca okrenuta najviše ka malim ekranima", izjavila je Protićeva.

Ona je istakla da ova manifestacija daje priliku roditeljima i djeci da se upoznaju i sa raznovrsnim programom i sadržajima udruženja i klubova iz ovog grada, koji nude kreativne i edukativne radionice i omogućavaju djeci da sebe pronađu u nekim od sadržaja.

Majka troje djece Tamara Stojanović kaže da je život višečlane porodice turbulentan, ali lijep, s obzirom na to da su djeca najljepše društvo.

"Uz dobru organizaciju sve se stiže", izjavila je Stojanovićeva.

Današnju manifestaciju podržalo je oko 30 gradskih udruženja koja su predstavila svoje aktivnosti, prenosi Srna.

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Sajam dječije radosti

Doboj

Djeca

manifestacija

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