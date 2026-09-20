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Milić: Saradnjom sa našom crkvom pokazujemo da smo privrženi našim korijenima

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20.09.2026 11:44

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Градоначелник Брчко дистрикта Синиша Милић рекао је да је изградња и обнова храмова Српске православне цркве /СПЦ/ начин да се обновом религиозности дође до моралнијег друштва, које ће омогућити квалитетнији живот свих људи на овим просторима.
Foto: ATV

Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić rekao je da je izgradnja i obnova hramova Srpske pravoslavne crkve način da se obnovom religioznosti dođe do moralnijeg društva, koje će omogućiti kvalitetniji život svih ljudi na ovim prostorima.

Milić, koji je u naselju Donji Brezik prisustvovao činu osveštanja Hrama Hrista Spasitelja, istakao je da je danas značajan dan, ne samo za mještane Donjeg Brezika, već i za sve vjernike na prostoru Brčkog.

"Ovo je istočna kapija Brčkog, dobili smo hram na upotrebu i danas je ovdje duhovno slavlje, koje nas je sve okupilo", izjavio je Milić novinarima.

On je izrazio zadovoljstvo što ovom događaju prisustvuje i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, koji je i kum Hrama, kao i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, te predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u Brčkom.

"Mislim da mi generalno saradnjom sa Srpskom pravoslavnom crkvom ovdje pokazujemo da smo i te kako privrženi našim korijenima i identitetu, gdje SPC sigurno zauzima i centralno mjesto", istakao je Milić.

On je potvrdio da će biti nastavljena pomoć prilikom izgradnje i obnove hramova na prostoru Brčkog.

"Mislimo da sva ova kriza sa kojom se generalno suočavamo na ovim prostorima nije samo ekonomska i politička, ona je prije svega duhovna kriza i moralna. Ovo je način da obnovom naše religioznosti dođemo do moralnijeg društva, koje će omogućiti kvalitetniji život svih ljudi na ovim prostorima", dodao je Milić.

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Siniša Milić

Brčko

Savo Minić

osveštanje hrama

Hram Hrista Spasitelja

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