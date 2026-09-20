Sutra otvaranje novog zatvorskog kompleksa u Bijeljini

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Bijeljini će sutra biti svečano otvoren novi kompleks Kazneno-popravnog zavoda /KPZ/ na lokaciji u Golom Brdu, najavljeno je iz KPZ.
KPZ Bijeljina ustanova je zatvorenog tipa u koju se upućuju lica muškog pola osuđena na kaznu zatvora u trajanju od tri godine i manje.
Zbog modernizacije, povećanja smještajnih kapaciteta i poboljšanja uslova za izvršenje krivičnih sankcija izgrađen je novi zatvorski kompleks u Golom Brdu, po evropskim standardima.
U ovom savremenom objektu je u novembru prošle godine otvoren novi dio pritvorske jedinice.
Ceremonija svečanog otvaranja je u 13.00 časova.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
1 h0
Gradovi i opštine
1 h0
Gradovi i opštine
1 h0
Gradovi i opštine
3 h0
Najnovije
Najčitanije
13
31
13
30
13
20
13
14
13
11
Trenutno na programu