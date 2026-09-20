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Sutra otvaranje novog zatvorskog kompleksa u Bijeljini

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20.09.2026 12:30

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Затвор
Foto: ATV

U Bijeljini će sutra biti svečano otvoren novi kompleks Kazneno-popravnog zavoda /KPZ/ na lokaciji u Golom Brdu, najavljeno je iz KPZ.

KPZ Bijeljina ustanova je zatvorenog tipa u koju se upućuju lica muškog pola osuđena na kaznu zatvora u trajanju od tri godine i manje.

Zbog modernizacije, povećanja smještajnih kapaciteta i poboljšanja uslova za izvršenje krivičnih sankcija izgrađen je novi zatvorski kompleks u Golom Brdu, po evropskim standardima.

U ovom savremenom objektu je u novembru prošle godine otvoren novi dio pritvorske jedinice.

Ceremonija svečanog otvaranja je u 13.00 časova.

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Bijeljina

Zatvor

otvaranje

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