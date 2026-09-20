U Gradišci osveštana obnovljena Zadužbina mitropolita Georgija Nikolajevića

U Gradišci je osveštana obnovljena Zadužbina mitropolita Georgija Nikolajevića i upriličena svečanost povodom 160 godina od izgradnje prvog pravoslavnog hrama u ovom gradu i slave Gradiške - Male Gospojine.

Svetu arhijerejsku liturgiju povodom Male Gospojine, krsne slave Grada Gradiška u Hramu Pokrova Presvete Bogorodice služio je izaslanik mitropolita banjalučkog gospodina Jefrema vikarni episkop marčanski gospodin Sava.

Vjerujući narod Gradiške u ime vjere i ljubavi sabrao se oko svetinje uz najiskrenije želje.

Davne 1892. godine Gradišku je posjetio mitropolit Georgije Nikolajević. Zatekavši teško stanje, odlučio je da pomogne srpskom narodu. Za izgradnju zadužbine ostavio je 9.000 forinti iz lične ušteđevine. Gradnja je počela 1893, a završena već naredne godine. Rekonstrukcija Srpske varoši u Gradišci počela je 2019. godine.

Republika Srpska Dodik: Mladi okupljeni oko naših hramova garancija su da ćemo očuvati našu tradiciju

- Zadužbina mitropolita sa svim ovim objektima čine stožer buduće Srpske varoši koja je u obnovi . Ona je i u to vrijeme okupljala ugledne ljude iz Gradiške koji su i u to vrijeme činili važan doprinos, u trenutku kada su i gradili ove svetinje. Ovdje u Gradišci, srpski narod je uvijek bio uz svoju crkvu, čuvao svoj identitet vjeru svoju pravoslavnu i ovo sve svjedoči da ovdje živi čestit narod, koji se Bogu moli i ne samo danas, nego svake nedjelje, svakog praznika imamo punu crkvu - rekao je protojerej stavrofor Gojko Slijepčević.

Obnovljena Srpska varoš trebalo bi da bude svojevrsno ogledalo Gradiške, ali i Republike Srpske, poruka je gradonačelnika Zorana Adžića.

- To su istorijski infrastrukturni projekti, projekti koji pričaju o kulturnoj baštini istoriji i tradiciji Gradiške i projekti koji mijenjaju izgled jednog grada i koji usudim se reći onako kako bi narod rekao, ostaju vijek i vijekova - naveo je Adžić.

Uz crkvu i u korak sa crkvom je i Sekretarijat za vjere Republike Srpske.

- I uvijek je tu uz crkvu kada je potrebno i uvijek smo na zajedničkom zadatku, tako da i ova svečanost, ovaj praznik, jubilej u Gradišci dokazuje da je ta saradnja uspješna, plodotvorna i da ima budućnost - izjavio je načelnik Odjeljenja za odnose i saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Sekretarijatu za vjere Republike Srpske Dario Drinić.

Gradiška je kroz istoriju bila i ostala strateško mjesto susreta, stabilnosti i ekonomskog povezivanja poručio je predsjednik Milorad Dodik. Istakao je da vjerujući narod Gradiške i danas čuva srpski identitet koji je usko vezan sa crkvom, pravoslavljem i krsnom slavom.

- Veoma mi je drago što imam priliku, odnosno dodijeljena mi je uloga kuma. Uvijek je važno da budemo okupljeni oko crkve i uvijek mi je drago kada vidim ovoliko naroda koji ne propusti priliku da se okupi oko naših hramova, svetkovina, praznika, tako da to je garancija, pogotovo što vidim mnogo mladih, djece, da ćemo očuvati naš identitet - naveo je Dodik.

Sveta liturgija u Hramu Pokrova Presvete Bogorodice biće služena i sutra u 9.00 časova, na slavu Grada Gradiška - Malu Gospojinu, nakon čega će vjernici u litiji prošetati gradskim ulicama.

(RTRS)