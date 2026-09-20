Dodik u Gradišci: Čuvamo svoju vjeru, tradiciju i srpski identitet

Autor:ATV redakcija
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U Gradišci sam imao čast da budem kum osveštanja obnovljene Zadužbine mitropolita Georgija Nikolajevića, u godini kada obilježavamo i 160 godina od izgradnje prvog pravoslavnog hrama u ovom gradu, navodi lider SNSD-a Milorad Dodik.
"Posebno mi je drago kada vidim ovoliko naroda okupljenog oko naše Crkve, naših hramova, praznika i svetkovina. To pokazuje da čuvamo svoju vjeru, tradiciju i srpski identitet", poručuje Dodik i dodaje:
"A kada među okupljenima vidim mnogo mladih i djece, onda znam da će sve ono što su nam preci ostavili biti sačuvano i preneseno budućim generacijama".
U Gradišci sam imao čast da budem kum osveštanja obnovljene Zadužbine mitropolita Georgija Nikolajevića, u godini kada obilježavamo i 160 godina od izgradnje prvog pravoslavnog hrama u ovom gradu.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 20, 2026
Posebno mi je drago kada vidim ovoliko naroda okupljenog oko naše Crkve, naših hramova,… pic.twitter.com/cxb07r2Nry
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