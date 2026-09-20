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Dodik u Gradišci: Čuvamo svoju vjeru, tradiciju i srpski identitet

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20.09.2026 12:25

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Додик био кум освештања обновљене Задужбине митрополита Георгија Николајевића
Foto: X/Milorad Dodik

U Gradišci sam imao čast da budem kum osveštanja obnovljene Zadužbine mitropolita Georgija Nikolajevića, u godini kada obilježavamo i 160 godina od izgradnje prvog pravoslavnog hrama u ovom gradu, navodi lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Posebno mi je drago kada vidim ovoliko naroda okupljenog oko naše Crkve, naših hramova, praznika i svetkovina. To pokazuje da čuvamo svoju vjeru, tradiciju i srpski identitet", poručuje Dodik i dodaje:

"A kada među okupljenima vidim mnogo mladih i djece, onda znam da će sve ono što su nam preci ostavili biti sačuvano i preneseno budućim generacijama".

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Milorad Dodik

Gradiška

osveštanje hrama

kum

Republika Srpska

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