Minić: Intenzivno razvijamo Srpsku, a samim tim i Brčko Distrikt

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je Vlada Srpske u prethodnom periodu učinila sve kako bi Republika Srpska bila stabilna i dalje se intenzivno razvijala, te kako bi taj razvoj osjetio i Brčko distrikt.

"Želimo da gradonačelnik Siniša Milić i sav narod osjeti svu tu blagodat koju Republika Srpska u ovom momentu može da im pruži", rekao je Minić u naselju Donji Brezik kod Brčkog.

Minić je rekao novinarima da mu je bila čast i zadovoljstvo što je kumovao Hramu Hrista Spasitelja, koji je danas osveštan u ovom naselju.

On je istakao da nas crkva okuplja, da su tu svi jednaki, jedinstveni i da treba brigu o hramovima i svetinjama svako da vodi kako je u prilici, neko institucionalno, neko vjerujući ili nekim drugim prilogom.

"Ovaj broj ljudi danas, koje smo mogli vidjeti, pokazuje upravo ovo o čemu govorim. Želim da pohvalim i gradonačelnika Brčko distrikta Sinišu Milića, koji je cijelo vrijeme pri ruci, ne samo kad je u pitanju naša Srpska pravoslavna crkva, nego generalno sve ono što treba u Brčkom da se radi", rekao je Minić.

Premijer je naglasio da je izuzetno dobro za narod koji ovdje živi da se u okviru parohijskog doma i crkvenog dvorišta grade ambulanta i vrtić, prenosi Srna.