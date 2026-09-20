Dodik: Mladi okupljeni oko naših hramova garancija su da ćemo očuvati našu tradiciju

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Gradišci da je od izuzetnog značaja okupljanje našeg naroda oko svetinja, te da sa zadovoljstvom prisustvuje osveštanju obnovljene zadužbine mitropolita Georgija Nikolajevića.

"Ovaj dom smo gradili zajedno sa ranije urađenom renoviranom crkvom i parohijskim domom. Sada je to završen uređen kompleks, koji će dati novu ljepotu Gradišci i Republici Srpskoj", rekao je Dodik novinarima.

Dodik, koji je kum današnje svečanosti, istakao je da posebnu radost predstavlja činjenica da je danas na liturgijskom slavlju u Hramu Presvete Bogorodice veliki broj građana, a posebno mladih, koji ne propuštaju priliku da se okupe oko naših hramova, oko naših svetkovina i naših praznika.

"To je garancija da ćemo čuvati našu tradiciju, naš identitet koji se uvijek veže za crkvu i za našu vjeru i našu krsnu slavu. Mislim da je naš identitet i volja za očuvanje Republike Srpske snažan upravo zahvaljujući vjeri koju imamo", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, svaki put kad smo u hramu identifikujemo se sa srpskim nacionalnim bićem i srpskim nacionalnim pravima koja su ugrožena sve ovo vrijeme.

"Mi se za to borimo. Ovdje prikupljamo vjeru i snagu i uvjerenje da smo na pravom putu", naveo je Dodik.

U Hramu Pokrova Presvete Bogorodice u Gradišci služena je Sveta arhijarejska, nakon čega slijedi osveštanje obnovljene zadužbine mitropolita Georgija Nikolajevića.

Molitvena svečanost upriličena je i povodom 160 godina od izgradnje prvog pravoslavnog hrama u ovom gradu i slave Gradiške - Male Gospojine.

Arhijerejski namjesnik gradiški protojerej stavrofor Gojko Slijepčević podsjetio je da je obnova zadužbine počela 2019. godine, a da su radovi intenzivirani od 2022. godine.

Sveta liturgija u Hramu Pokrova Presvete Bogorodice biće služena i sutra u 9.00 časova, na slavu Grada Gradiška - Malu Gospojinu, nakon čega će vjernici u litiji prošetati gradskim ulicama, prenosi Srna.