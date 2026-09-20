Dodik: Ne interesuje nas BiH i ne treba nam tutor

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da politika Republike Srpske ostaje jasna i da je ne interesuje BiH, kao i da će možda samo zadržati pažnju na onoj BiH kakva je ustanovljena Dejtonskim sporazumom.

Dodik je ocijenio da se to Bošnjacima možda neće dopasti, iako, kako kaže, ne razumije kako ne shvataju da je i za njih bolje da upravljaju teritorijom koju objektivno posjeduju, jer je bolje na jednom dijelu imati sve nego ništa na cijeloj BiH.

On je istakao da su u Sarajevu, gledano istorijski, uvijek kada su imali priliku ispoljili neprijateljstvo prema Srbima.

"Devedesetih su istjerali Srbe iz Sarajeva, a već 30 godina pričaju kako smo mi loši. Oni ne razumiju da u Republici Srpskoj ne postoji nijedan čovjek koji ne gleda sa gnušanjem te licemjerne podvale o tobožnjoj ljepoti suživota, u kojem oni nastoje da budu većina", rekao je Dodik za beogradsku "Politiku".

On je najavio da će pokušati da se napravi dogovor s opozicijom da na nivou BiH nastupe zajedno, što podrazumijeva ukidanje Suda i Tužilaštva BiH, ali i značajno revidiranje i ograničenje samo na pitanja odnosa na nivou BiH, kao i da se ne dozvoli da te institucije budu inkvizicija za Republiku Srpsku.

Dodik je istakao da neće proći bošnjačka zamisao da sada, kada nema visokog predstavnika, preko pravosuđa nastave politiku centralizacije i obračuna.

"Sve nametnute reforme i rješenja moraju da budu odbačeni kako bismo se na nivou BiH dogovorili o onome što je moguće. Republika Srpska ne smije da dozvoli da ono što je nastalo nasiljem ostane stalno. Prije dvije godine smo bili proganjani, spremali su kazamate za nas, a za to izgubljeno vrijeme mogli smo da napravimo neki dogovor", rekao je Dodik.

On je naglasio da je Republici Srpskoj najvažniji stalni dijalog sa Srbijom i da razgovara sa Rusijom i novom administracijom SAD, dodajući da će saradnja, ukoliko dođe neka nova administracija poput Bajdenove, istog trenutka biti prekinuta, iako misli da je vrijeme kvazi liberala prošlost.

Dodik je dodao da Srpska ima jako dobru saradnju sa prijateljima u Evropi, od kojih su neki na vlasti, a neki nisu, kao i da mu je žao što je prijatelj Srpske Viktor Orban izgubio izbore.

"Nedavno sam bio u Izraelu i sastao se sa premijerom /Benjaminom/ Netanjahuom. Krajem mjeseca idem u Rusiju, a /srpski član Predsjedništva/ Željka Cvijanović će tada boraviti u Americi. U politici je kontinuitet jako bitan", rekao je Dodik.

On je dodao da već dugo ima kontakt sa predstavnicima Alternative za Njemačku /AFD/, koje predstavljaju na različite načine, ali je za rukovodstvo Republike Srpske najvažnije da oni nisu protiv Srba i da smatraju da su Srbi žrtve nepravde.

Dodik je upitao zašto bi Srpska i Srbi imali nešto protiv ljudi koji podržavaju srpske nacionalne interese i zar bi trebao da podržavaju kancelara Fridriha Merca koji je bjelodano protiv Srba.

"Ja želim da se Britanija raspadne, baš onako kako to i Donald Tramp vidi. Ako je Njemačka ostvarila politiku `jedan narod – jedna država`, zašto to ne može, recimo, Irska", rekao je Dodik.

On je podsjetio da je Kristijan Šmit došao u BiH da oduzme imovinu Republici Srpskoj i da nigdje u svijetu nije zabilježeno da neizabrani stranac smjenjuje legalno izabranog predsjednika.

"Nijemci sada nastoje da se ta priča skrajne, ali ja to ne želim i bićemo veoma agilni. Moraju da znaju da mi znamo šta rade i kakvi su bili 25 godina", naglasio je Dodik.

Dodik je istakao da je poruka Republike Srpske da BiH ne treba tutor, te da se izbori prvi put održavaju bez visokog predstavnika.

"To se nije desilo slučajno i dio je mnogih ranijih dogovora", rekao je Dodik.

Dodik je napomenuo da su u Sarajevu, trčeći za neustavnim rješenjima, propustili priliku da razgovaraju o mogućem, prenosi Srna.